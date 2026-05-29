«ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ»: Πότε θα ηχήσουν δοκιμαστικά τα κινητά μας για το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Από τις 2 Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία το νέο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY Alert, μέσω του οποίου οι πολίτες θα λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Πολιτικής Άμυνας, το σύστημα έχει στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται σε επηρεαζόμενες περιοχές, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του συστήματος θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2026. Τα μηνύματα θα αποστέλλονται σε κινητές συσκευές που θα βρίσκονται εντός των προκαθορισμένων περιοχών και θα συνοδεύονται από έντονο ηχητικό σήμα και δόνηση.

Οι ειδοποιήσεις θα φέρουν την ένδειξη «ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ» ή «ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ», γεγονός που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες.

Το πρόγραμμα των δοκιμαστικών αποστολών έχει καθοριστεί ως εξής:

Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στις κοινότητες Πισσουρίου και Μονιάτη.

Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στην κοινότητα Ψευδά.

Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 10 έως τις 11 το πρωί στις κοινότητες Αργάκας, Αυγόρου και Οράς.

Τετάρτη 10 Ιουνίου, από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στις κοινότητες Φοινιού και Καλοπαναγιώτη.

Δευτέρα 15 Ιουνίου, από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί παγκύπρια δοκιμαστική ειδοποίηση για ελλείπον πρόσωπο.

Η Πολιτική Άμυνα διευκρινίζει ότι τα δοκιμαστικά μηνύματα ενδέχεται να ληφθούν και σε γειτονικές κοινότητες των περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές.

Για να μπορούν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις του CY Alert, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει τις σχετικές ρυθμίσεις στις κινητές τους συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση μπορούν να επικοινωνούν με το 1450, ενώ σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες και μέσω των λογαριασμών της Πολιτικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.