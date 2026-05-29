Διπλό φονικό Αρακαπά: Παραδέχθηκε το φόνο και θα κλητευθεί μάρτυρας κατηγορίας – Μονόδρομος τα «ισόβια»

Μόνη επιλογή πλέον η ποινή την ισόβιας κάθειρξης για 25χρονο που παραδέχθηκε τη κατηγορία του «φόνου εκ προμελέτης» στο διπλό φονικό του Αρακαπά. Η ποινή αναμένεται να επιβληθεί στις αρχές Ιουνίου, χωρίς όμως περιθώριο για διαφοροποίηση. Ακολούθως, ως μάρτυρας κατηγορίας θα κλητευθεί στη συνέχεια της δίκης ο 25χρόνος κατηγορούμενους, ο οποίος σε προηγούμενη δικάσιμο άλλαξε την απάντησή τους στις κατηγορίες και παραδέχθηκε διπλό φόνο εκ προμελέτης. Πλέον, με απόφαση της κατηγορούσας αρχής, θα κλητευθεί να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη που θα ακολουθήσει σχετικά με τον 21χρονο, επίσης κατηγορούμενο, ο οποίος δεν παραδέχεται τη διάπραξη των αδικημάτων. Στην επόμενη δικάσιμο, η δικηγόρος του 25χρονου θα αγορεύσει για επιμέρους ζητήματα και ακολούθως θα επιβληθεί ποινή, με μοναδικό ζήτημα σε εκκρεμότητα να είναι πλέον αν θα υπάρξει διαδοχικότητα ή όχι των ποινών.

Τα γεγονότα της υπόθεση

Το διπλό φονικό στο Ληστόβουνο-Αρακαπά διαπράχθηκε στις 30 Ιουλίου του 2024. Οι σοροί του 39χρονου Ανδρέα Κουζουπή από τον Αρακαπά και του 38χρονου Σλοβάκου David Chmelar εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μέσα σε καμένο όχημα σε χωματόδρομο μεταξύ Παρεκκλησιάς και Κελλακίου. Η νεκροτομή κατέδειξε ότι τα δύο θύματα είχαν προηγουμένως πυροβοληθεί στο κεφάλι με κυνηγετικό όπλο, γεγονός που οδήγησε την Αστυνομία να διερευνήσει υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί, τότε ηλικίας 19 και 23 ετών, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνταν

Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και έγιναν παραδεκτά από την πλευρά του 25χρονου που παραδέχθηκε την ενοχή του, ο 25χρονος μαζί με άλλο πρόσωπο μετέβησαν με το αυτοκίνητό τους κοντά στην περιοχή της δεξαμενής νερού στο χωριό Αρακαπά, έχοντας μαζί τους ένα κυνηγετικό όπλο. Περίπου στις 23:30, μετά από συνεννόηση, έφτασαν εκεί και τα δύο θύματα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο David Chmelar.

Κατά τη συνάντηση τους, ο 2ος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι μαζί με άλλο πρόσωπο, ενεργώντας από κοινού, φόνευσαν τον Ανδρέα Κουζουπή και τον David Chmelar. Τα δύο θύματα, «δέχθηκαν διαδοχικούς πυροβολισμούς με το κυνηγετικό όπλο στην περιοχή της κεφαλής». Επιπρόσθετα διευκρινίστηκε στα γεγονότα ότι ο 2ος κατηγορούμενος δεν ηταν το πρόσωπο που χειρίστηκε το κυνηγετικό όπλο και το χρόνο θανάτωσης των θυμάτων.

Ακολούθως, οι δύο κατηγορούμενοι οδήγησαν το όχημα του θύματος στην περιοχή Ληστόβουνο όπου το «έσπρωξαν σε χωμάτινο κατηφορικό δρόμο με το όχημα να προσκρούει σε δέντρο. Ακολούθως, αφού προμηθεύτηκαν εύφλεκτη ύλη, ο 2ος κατηγορούμενος μαζί με άλλο πρόσωπο, έθεσαν φωτιά στο όχημα με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερώς και οι σοροί των δύο θυμάτων να απανθρακωθούν.