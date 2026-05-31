Έγινε η νύχτα μέρα στο Παρίσι μετά το Champions League: Επεισόδια με φωτιές, προσαγωγές και συγκρούσεις με Αστυνομία (βίντεο + φώτος)

Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού είχε ξεκινήσει πριν από τον μεγάλο τελικό και κατά τη διάρκειά του, και συνεχίστηκε και μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί

Επεισόδια με συγκρούσεις με την Αστυνομία και προσαγωγές εκτυλίσσονταν το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στο Παρίσι, στα... μεθεόρτια της μεγάλης νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι που σήμανε τη δεύτερη σερί κατάκτηση για τους Γάλλους.

Μέχρι τις 03:00 της Κυριακής καταγράφονταν 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι. Επιπλέον, τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν στα νοτιοδυτικά.

Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη, με την Αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις.

Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης με τη νύχτα να προμηνύεται ιδιαίτερα επεισοδιακή.

Παράλληλα, η αρμόδια εταιρεία ανακοίνωσε την απόσυρση όλων των λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο της πόλης.

Στην Place de la Republique εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν, ενώ το πλήθος -πολύ νεανικό και ανεξέλεγκτο- έδινε την εικόνα μιας πόλης που πάλευε να κρατήσει τον έλεγχο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η IDF Mobilites (ο φορέας διαχείρισης των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ιλ-ντε-Φρανς) ανακοίνωσε ότι όλα τα λεωφορεία στην περιφέρεια σταμάτησαν να λειτουργούν, λόγω «του πολύ μεγάλου αριθμού συγκεντρώσεων και για την ασφάλεια επιβατών και οδηγών». Όπως σημειώνει η υπηρεσία, «όλες οι γραμμές λεωφορείων αποσύρονται από την κυκλοφορία σε όλη την περιφέρεια, ενώ επηρεάζονται και τα τραμ». Η απόφαση αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης που επικρατούσε στους δρόμους της πόλης.

Τα γεγονότα σχολίασε η επικεφαλής τηςΑκροδεξιάς Μαρίν Λεπέν που δήλωσε ότι  «μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές, μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία».

Προηγήθηκαν οι πανηγυρισμοί

Νωρίτερα, σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας πανηγυρίζουν ξέφρενα έχοντας καπνογόνα και πυρσούς στα χέρια τους, ενώ πολλοί είναι χωρίς μπλούζες.

Πηγή: protothema.gr

