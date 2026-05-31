Έγινε η νύχτα μέρα στο Παρίσι μετά το Champions League: Επεισόδια με φωτιές, προσαγωγές και συγκρούσεις με Αστυνομία (βίντεο + φώτος)

Επεισόδια με συγκρούσεις με την Αστυνομία και προσαγωγές εκτυλίσσονταν το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στο Παρίσι, στα... μεθεόρτια της μεγάλης νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι που σήμανε τη δεύτερη σερί κατάκτηση για τους Γάλλους.

Μέχρι τις 03:00 της Κυριακής καταγράφονταν 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι. Επιπλέον, τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν στα νοτιοδυτικά.

Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη, με την Αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις.

Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης με τη νύχτα να προμηνύεται ιδιαίτερα επεισοδιακή.

Παράλληλα, η αρμόδια εταιρεία ανακοίνωσε την απόσυρση όλων των λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες







Δείτε βίντεο από τα επεισόδια

Des CRS chargent des jeunes après la dégradation d'un abribus sur les Champs-Élysées, lors de la deuxième période de la finale de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG. pic.twitter.com/wqF1o9waLH — Le Figaro (@Le_Figaro) May 30, 2026

This is Paris tonight



🇫🇷 pic.twitter.com/4rOJb4oV1l — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026

Migrants attacking firemen with fireworks in Paris tonight



🇫🇷 pic.twitter.com/FiW53f8Tcm — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026

Des barricades commencent à être dressées à l'aide de vélos dans les rues près du Parc des Princes à Paris.



Multiple intervention de la BRAV-M.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/K0aMYS2KQP — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

🇫🇷 ⚽️ CHAMPS-ÉLYSÉES EN FEU : LA VICTOIRE DU PSG TOURNE AU CHAOS



Le PSG vient de remporter la Ligue des Champions 2026 face à Arsenal, mais à Paris, la liesse a rapidement viré à l’émeute.



#PSGARS #PSG #Arsenal pic.twitter.com/8VysOgH3Wl — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) May 30, 2026

Στην Place de la Republique εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν, ενώ το πλήθος -πολύ νεανικό και ανεξέλεγκτο- έδινε την εικόνα μιας πόλης που πάλευε να κρατήσει τον έλεγχο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η IDF Mobilites (ο φορέας διαχείρισης των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ιλ-ντε-Φρανς) ανακοίνωσε ότι όλα τα λεωφορεία στην περιφέρεια σταμάτησαν να λειτουργούν, λόγω «του πολύ μεγάλου αριθμού συγκεντρώσεων και για την ασφάλεια επιβατών και οδηγών». Όπως σημειώνει η υπηρεσία, «όλες οι γραμμές λεωφορείων αποσύρονται από την κυκλοφορία σε όλη την περιφέρεια, ενώ επηρεάζονται και τα τραμ». Η απόφαση αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης που επικρατούσε στους δρόμους της πόλης.

Τα γεγονότα σχολίασε η επικεφαλής τηςΑκροδεξιάς Μαρίν Λεπέν που δήλωσε ότι «μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές, μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία».

Προηγήθηκαν οι πανηγυρισμοί

Νωρίτερα, σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας πανηγυρίζουν ξέφρενα έχοντας καπνογόνα και πυρσούς στα χέρια τους, ενώ πολλοί είναι χωρίς μπλούζες.

Bon Ok le #Psg #PSGGars a gagné la #LDC ! Félicitations à eux! Mais je sens que ça va être chaud ce soir ! pic.twitter.com/4miJYPhnpR — Myriam Palomba (@myriampalomba) May 30, 2026

Accident pendant la célébration de la finale de la Ligue des champions après la victoire du #PSG (il va bien) le clip vient de Jefewail sur Twitch pic.twitter.com/qgzZnet0eL — AyteRed🇨🇵🇲🇦🇵🇸 (@AyteRed) May 30, 2026

Πηγή: protothema.gr