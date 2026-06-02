Ανεστάληκαν οι κινητοποιήσεις των γεωργών στην ανατολική Πάφο - Παρενέβη ο Πιττοκοπίτης

Η παρέμβαση του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, οδήγησε στην αναστολή της ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας που είχαν προγραμματίσει για σήμερα στις 10:00 το πρωί οι γεωργοί των εποχιακών ανοιχτών καλλιεργειών της ανατολικής Πάφου, διαμαρτυρόμενοι για τις περιορισμένες ποσότητες νερού που λαμβάνουν για την άρδευση των καλλιεργειών τους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί , ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΟΑ Πάφου, παραγωγοί της επαρχίας και λειτουργοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) Πάφου.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από το αίτημα των παραγωγών για παραχώρηση μιας μικρής επιπλέον ποσότητας νερού, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους ως γεωργοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, η Υπουργός ζήτησε από τον Οργανισμό να καταθέσει γραπτώς τις θέσεις του σχετικά με τις ανάγκες της επαρχίας σε θέματα ύδρευσης, ώστε να είναι σε θέση να λάβει τις τελικές αποφάσεις αναφορικά με τις ποσότητες νερού που θα παραχωρηθούν στους παραγωγούς.

Ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε ότι η Υπουργός επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ικανοποίηση του αιτήματος των γεωργών, προσθέτοντας ότι ο ΕΟΑ Πάφου προχώρησε στην ετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία επρόκειτο να υποβληθούν σήμερα στο αρμόδιο Υπουργείο. Παρά τις ενέργειες αυτές, οι παραγωγοί, υπό την πίεση της έλλειψης νερού και των ζημιών που καταγράφονται στις καλλιέργειές τους, είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από τους γεωργούς των εποχιακών ανοιχτών καλλιεργειών της ανατολικής Πάφου στην Τίμη, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα και αποφασίστηκε να δοθεί νέα, έστω και περιορισμένη, πίστωση χρόνου προς το Υπουργείο και το ΤΑΥ, ώστε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα υποβληθούν και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί συμφώνησαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου διευκρίνισε ότι το αίτημα αφορά την παραχώρηση 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

Ανέφερε ότι το ΤΑΥ Πάφου προβάλλει τη θέση πως πρέπει να διατηρηθούν στρατηγικά αποθέματα νερού στα φράγματα για τα επόμενα χρόνια, θέση την οποία χαρακτήρισε σεβαστή και κατανοητή.

Την ίδια στιγμή, υπενθύμισε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση για ενίσχυση της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, καθώς και για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην Πόλη Χρυσοχούς. Κάλεσε δε το ΤΑΥ να επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες υλοποίησης των έργων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού προς τους γεωργούς. Από την πλευρά του, ο γεωργός Μιχάλης Ιγνατίου δήλωσε ότι η απόφαση για παροχή επιπλέον χρόνου στη μη πραγματοποίηση της εκδήλωσης διασμαρτυρίας ελήφθη μετά την πρωτοβουλία του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν εντατικές επαφές με το Υπουργείο, τους τεχνοκράτες και την ίδια την Υπουργό, με βασικό αίτημα την παραχώρηση 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για τις ανοιχτές καλλιέργειες της ανατολικής Πάφου. Ο ίδιος σημείωσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση και εξέφρασε την ελπίδα πως, με τη συμβολή του κ. Πιττοκοπίτη, θα υπάρξει θετική κατάληξη έως την Παρασκευή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το νερό των φραγμάτων θα πρέπει να διατίθεται κατά προτεραιότητα στους γεωργούς, ενώ η ύδρευση θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στις μονάδες αφαλάτωσης στα Κούκλια και στην Πόλη Χρυσοχούς.

Ο κ. Ιγνατίου εξέφρασε τη διαφωνία του με την πρακτική αξιοποίησης νερού από τα φράγματα για σκοπούς ύδρευσης, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο οι γεωργοί μένουν εκτεθειμένοι στις συνέπειες της λειψυδρίας. Όπως ανέφερε, οι παραγωγοί της περιοχής καλλιεργούν υπαίθρια προϊόντα όπως καρπούζια, πατάτες και άλλα λαχανικά. Την αγανάκτησή του για την κατάσταση εξέφρασε και ο γεωργός Λοΐζος Μάρκου, ο οποίος παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου για το ενδιαφέρον και τις παρεμβάσεις του.

Όπως δήλωσε, οι γεωργοί βίωσαν ενάμιση χρόνο χωρίς ουσιαστική μέριμνα από την κυβέρνηση, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν παραγωγοί που δεν διαθέτουν ιδιωτικές διατρήσεις και αδυνατούν να επιβιώσουν υπό τις παρούσες συνθήκες. Το ζήτημα παραμένει ανοικτό, με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να επιδιώκει τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες, μια πολιτική που, σύμφωνα με τους παραγωγούς, επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα του αγροτικού κόσμου της επαρχίας Πάφου. Οι επόμενες ημέρες πάντως θεωρούνται κρίσιμες για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης που θα επιτρέψει τη συνέχιση των καλλιεργειών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.