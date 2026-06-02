Στο 238% έφτασε η βροχόπτωση του Μάιου στην Κύπρο - Σε ποιες περιοχές έβρεξε περισσότερο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η μέση βροχόπτωση τον Μάιο στις ελεύθερες περιοχές έφτασε το 238% της κανονικής για τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το Τμήμα Μετεωρολογίας, φτάνοντας τα 46,7 χιλιοστά.

Η μέση βροχόπτωση υπερκάλυψε την κανονική για τον μήνα σε όλους τους σταθμούς μέτρησης του Τμήματος Μετεωρολογίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε σχεδόν την τετραπλάσια ποσότητα της μέσης κανονικής.

Η μεγαλύτερη υπερκάλυψη σημειώθηκε στον σταθμό του Αεροδρομίου Πάφου με 394% της κανονικής, στην Πόλη με 375%, στον Σταυρό της Ψώκας με 371%, στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού με 360%.

Σε απόλυτους αριθμούς, η μεγαλύτερη μέση βροχόπτωση τον Μάιο καταγράφηκε στον Πρόδρομο με 127,2 χιλιοστά, ακολουθούμενη από τον Σαϊττά με 108 χιλιοστά και τον Σταυρό της Ψώκας με 100,8 χιλιοστά.

Η λιγότερη μέση βροχόπτωση τον Μάιο καταγράφηκε στον σταθμό του Αεροδρομίου Λάρνακας, με μόλις 13,6 χιλιοστά, φτάνοντας όμως το 143% της κανονικής για τον μήνα.

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έχει φτάσει στο 117% της κανονικής, με 569,4 χιλιοστά και με όλους τους σταθμούς να έχουν ξεπεράσει το 100% της κανονικής.

