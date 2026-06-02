«Βουλευτής» στα κατεχόμενα: Απουσιάζουν οι αναγκαίες υποδομές για πιθανό κρούσμα Έμπολα

«Δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές για κάτι τέτοιο», προειδοποίησε η ανεξάρτητη «βουλευτής» Τζάλε Ρεφίκ Ρότζερς, αναφερόμενη στην ετοιμότητα των κατεχομένων

Προειδοποιήσεις για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενου κρούσματος του ιού Έμπολα στα κατεχόμενα, εξέφρασε η ανεξάρτητη «βουλευτής» Τζάλε Ρεφίκ Ρότζερς, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές για κάτι τέτοιο.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στα κατεχόμενα, η κ. Ρότζερς είπε πως πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ιό με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, σημειώνοντας ότι η εξάπλωσή του στην Αφρική αρχικά δεν έγινε αντιληπτή. Ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, ενώ και η διάγνωση είναι δύσκολη, απαιτώντας εξειδικευμένες συνθήκες και αυξημένα μέτρα ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ίδια, τα διαθέσιμα στοιχεία κάνουν λόγο για περίπου 900 κρούσματα και 250 θανάτους, με την κατάσταση να μην έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με τον χανταϊό που είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμος, ο Έμπολα απαιτεί πολύ αυστηρότερα μέτρα λόγω της μετάδοσής του μέσω σωματικών υγρών.

Η κ. Ρότζερς αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία φοιτητών στα κατεχόμενα από χώρες όπως η Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν και το Κονγκό, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος πρόβλημα, αλλά απαιτείται σαφής στρατηγική για "ελέγχους στις εισόδους". Όπως είπε, δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίζονται αφίξεις από περιοχές υψηλού κινδύνου.

Είπε ακόμη ότι η περίοδος επώασης φτάνει τις 21 ημέρες και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος, οι υφιστάμενες δομές δεν επαρκούν, αναφερόμενη σε απουσία εργαστηρίων αρνητικής πίεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

