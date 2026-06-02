Νίκος Αναστασίου: Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την κυβέρνηση - «Δεν είχαμε τη στήριξη που έπρεπε»

Τη βαριά ήττα που υπέστη η ΕΔΕΚ στις βουλευτικές εκλογές και τις εξελίξεις που δρομολογούνται στο κόμμα σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, δηλώνοντας ότι το αποτέλεσμα συνιστά μια δύσκολη πραγματικότητα την οποία το κόμμα καλείται να διαχειριστεί.

Μιλώντας στο Omega channel ο κ. Αναστασίου χαρακτήρισε τον αποκλεισμό της ΕΔΕΚ από τη Βουλή ως «μία βαριά ήττα», αποδίδοντας το αποτέλεσμα τόσο σε οργανωτικές αδυναμίες όσο και στο κλίμα που δημιουργήθηκε από πρώην στελέχη του κόμματος.

Όπως ανέφερε, υπήρξε «πολύ τοξική ρητορική», η οποία, κατά την άποψή του, απομάκρυνε σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων από την ΕΔΕΚ. Παράλληλα, προχώρησε σε αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας ότι αφιέρωσε χρόνο και ενέργεια σε ατέρμονες συζητήσεις και διαβουλεύσεις με πρόσωπα που, όπως είπε, ήταν φορτωμένα με τοξικότητα.

Ενόψει της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη Κυριακή, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ηγεσία του κόμματος.

«Σίγουρα και η δική μου παραίτηση θα είναι στη διάθεση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα για την ΕΔΕΚ, ο κ. Αναστασίου υποστήριξε ότι το μέλλον του κόμματος ανήκει στη νέα γενιά και όχι στη σημερινή ηγετική γενιά, η οποία, όπως είπε, έχει κάνει λάθη. Παράλληλα, προανήγγειλε κινήσεις οικονομικής περιστολής, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν μειώσεις προσωπικού, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το κόμμα δεν αντιμετωπίζει χρέη και διαθέτει ιδιόκτητη περιουσία.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρθηκε και στη σχέση του κόμματος με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι η ΕΔΕΚ έχει υποστεί πολιτικό κόστος από το κυβερνητικό έργο, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι το κόμμα δεν έτυχε της στήριξης που ανέμενε.

Όπως είπε, το ενδεχόμενο αποχώρησης από το κυβερνητικό σχήμα παραμένει ανοικτό και αναμένεται να εξεταστεί στο τακτικό συνέδριο του κόμματος πριν από το τέλος του έτους, εκτός εάν προκύψουν νωρίτερα εξελίξεις που θα επιβάλουν διαφορετικές αποφάσεις.

Τέλος, επιβεβαίωσε τη στενότερη συνεργασία της ΕΔΕΚ με τους Οικολόγους και τη ΔΗΠΑ σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, αποκλείοντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΔΗΚΟ, επικαλούμενος τη στάση που τήρησε το κόμμα και η ηγεσία του κατά την προεκλογική περίοδο.