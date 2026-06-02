Χρίστου: «Ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης Νικόλα για την Προεδρία της Βουλής» - Ποιες προεδρίες κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα διεκδικήσει το ΕΛΑΜ

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο στήριξης του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Βουλής ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε σχετική απόφαση από το κόμμα του.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Άλφα, ο κ. Χρίστου επανέλαβε ότι το κόμμα του αποκλείει τη στήριξη της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου, καθώς και υποψηφιότητας που θα προέρχεται από το ΑΚΕΛ. Ανέφερε ότι η στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλο αποτελεί ένα από τα πιθανά σενάρια για τον δεύτερο γύρο, εφόσον προκριθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική θέση από το ΕΛΑΜ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένει στο τραπέζι ακόμη και η επιλογή της αποχής, εκτιμώντας ότι το σκηνικό γύρω από την εκλογή Προέδρου της Βουλής παραμένει ρευστό. Υπενθύμισε επίσης ότι το ΕΛΑΜ έχει ήδη αποφασίσει να κατεβάσει τη δική του υποψηφιότητα στον πρώτο γύρο, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να την υποστηρίξουν εάν το επιθυμούν.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ αποκάλυψε ότι είχε επαφές με το ΔΗΚΟ και το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» για το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία επικοινωνία με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του τελευταίου περί διαλόγου. Τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε στήριξη προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο θα καθίστατο ιδιαίτερα δύσκολη σε περίπτωση συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ.

Αναφερόμενος στον ρόλο που θα διαδραματίσει το ΕΛΑΜ στη νέα Βουλή, ο κ. Χρίστου υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις του κόμματος θα καθοδηγούνται από την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και δημοκρατικής λειτουργίας του κοινοβουλίου, με ίση μεταχείριση όλων των πολιτικών δυνάμεων.

Όσον αφορά τη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ανακοίνωσε ότι το ΕΛΑΜ θα διεκδικήσει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Παιδείας και Περιβάλλοντος. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη καταθέσει πρόταση για συγχώνευση ορισμένων επιτροπών, μεταξύ αυτών της Γεωργίας με την Περιβάλλοντος, των Νομικών με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Θεσμών με την Ελέγχου.