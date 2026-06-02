Ευθύμιος Δίπλαρος: Είμαστε σε επικοινωνία με Φειδία και Σούγλη - Δεν είναι καπρίτσιο η υποψηφιότητα της Αννίτας για προεδρία της Βουλής

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα στείλαμε μήνυμα υπέρ της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, δήλωσε στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος, προσθέτοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια το κόμμα είχε στρατηγικούς συμμάχους. «Πέρας της κοινωνίας», πρόσθεσε, «σε αυτή την προσπάθεια είχαμε συμμάχους το Δημοκρατικό Κόμμα και τη Δημοκρατική Παράταξη».

Ακολούθως ανέφερε ότι η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου στην πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο εξέφρασε τη βούληση της να επαναδιεκδικήσει την προεδρία της Βουλής, «όχι από κάποιο καπρίτσιο αλλά γιατί η ίδια το θέλει διακαώς, αλλά γιατί νιώθουμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και ευρύτερα η κοινωνία, μέσα από μετρήσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, ότι ήταν μια πετυχημένη πρόεδρος της Βουλής». Αυτό, όπως είπε, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα των εκλογών που ήταν ανέλπιστα θετικό για την παράταξη.

Ανέφερε επίσης ότι η συνάντηση της Αννίτας Δημητρίου με τον Νικόλα Παπαδόπουλο έγινε σε πολύ καλό κλίμα. «Σε αυτή τη συνάντηση», συμπλήρωσε, «ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ μας είπε ότι θα διαβουλευτεί και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, θέτοντας τη δική του υποψηφιότητα». Συνεχίζοντας είπε ότι είναι φυσιολογικό να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος διαβουλεύσεων για να τεθούν οι απόψεις όλων των κομμάτων.

Κληθείς να απαντήσει εάν η συνεργασία ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ και η στήριξη της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου από το κόμμα της Αριστεράς θα έθετε την πρόεδρο του ΔΗΣΥ εκτός παιχνιδιού, ο κ. Δίπλαρος ανέφερε πως είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που ενώνουν τον ΔΗΣΥ με το ΔΗΚΟ. «Από εκεί και πέρα», συμπλήρωσε, «υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις του ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ». Πρόσθεσε δε ότι ο ΔΗΣΥ συνεργάστηκε με το ΔΗΚΟ και κατά τη δεκαετή διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη αλλά και την τριετία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Υπενθύμισε μάλιστα την φορολογική μεταρρύθμιση, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι όλα σχεδόν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης που πέρασαν από το νομοθετικό Σώμα ήταν με την στήριξη του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ.

Στη συνέχεια είπε ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να προτάσσει τα θετικά της προεδρίας της Αννίτας Δημητρίου στην προηγούμενη Βουλή, λέγοντας ότι το κόμμα έχει επαφές με βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας. «Μιλάμε», όπως είπε, «με όσους ενστερνίζονται αυτό που κατέγραψε η κοινωνία, ότι δηλαδή είχαμε μια πετυχημένη προεδρία».

Ερωτηθείς ποιοι είναι θετικοί με την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου από την Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Δίπλαρος απάντησε ότι «είμαστε σε επικοινωνία με τον φίλο Φειδία Παναγιώτου, είμαστε σε καλή επικοινωνία με τον αγαπητό Δημήτρη Σούγλη». Πρόσθεσε ωστόσο ότι τον ενημέρωσαν από την Άμεση Δημοκρατία ότι αυτό το ζήτημα θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ηλεκτρονική εφαρμογή του κόμματος. «Αυτό», τόνισε, «το σεβόμαστε και παροτρύνουμε να το θέσουν σε ψηφοφορία διότι και εκεί θα διαφανεί ότι η κοινωνία θέλει να επικρατήσει η σοβαρότητα, μακριά από παζαρέματα».

Κληθείς να απαντήσει εάν υπάρχει περίπτωση ο ΔΗΣΥ να μεταπείσει το ΕΛΑΜ να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου, ο κ. Δίπλαρος είπε ότι «σεβόμαστε την άποψη του ΕΛΑΜ, ωστόσο έχουμε δημοκρατία και θα κριθούμε όλοι από τη στάση και τη συμπεριφορά του».

Για το κίνημα ΑΛΜΑ ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία, υπενθυμίζοντας πως το συγκεκριμένο κόμμα κατά την προεκλογική περίοδο αποκαλούσαν τον ΔΗΣΥ διεφθαρμένο κόμμα. Ερωτηθείς γιατί δεν πραγματοποιεί ο ΔΗΣΥ μια συνάντηση με το ΑΛΜΑ για να διαπιστωθεί εάν άλλαξε στάση απέναντι στο κόμμα της Δεξιάς, ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι «οι ίδιοι μας έχουν αποκλείσει, οι ίδιοι έχουν πει ότι δεν συζητούν με τον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου ωσάν να είναι το μίασμα της κοινωνίας».