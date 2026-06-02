Μάριος Καρογιάν: Υπέβαλα την παραίτησή μου, αλλά δεν έγινε αποδεκτή

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα σε διαχρονικά εσωτερικά προβλήματα, οργανωτικές αδυναμίες και κενά που, όπως ανέφερε, δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα.

Η πρώτη αξιολόγηση του εκλογικού αποτελέσματος της 24ης Μαΐου για τη ΔΗΠΑ κατέληξε στην εκτίμηση ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε διαχρονικά εσωτερικά προβλήματα, οργανωτικές αδυναμίες, κενά στις δομές πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης, καθώς και σε δυσκολίες που δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η εντύπωση πως είχαν ξεπεραστεί, είπε ο Πρόεδρος της  Μάριος Καρογιάν, μιλώντας στον ΑΝΤ1 σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Στο δελτίο Τύπου προστίθεται ότι ο κ. Καρογιάν αποκάλυψε, πως υπέβαλε την παραίτησή του κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή και επικράτησε η θέση ότι η ευθύνη είναι συλλογική.

Ο κ. Καρογιάν εξέφρασε την άποψη ότι οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήριο αποκλεισμού εν ενεργεία κοινοβουλευτικών κομμάτων από τα τηλεοπτικά ντιμπέιτ, ενώ την ίδια στιγμή δόθηκε χώρος σε πολιτικούς σχηματισμούς που δεν είχαν προηγουμένως δοκιμαστεί εκλογικά. Ανέφερε επίσης πως είτε η ΔΗΠΑ δεν αξιοποίησε επαρκώς επικοινωνιακά τη συμβολή της στο κυβερνητικό έργο είτε η κυβέρνηση δεν απέδωσε την αναγνώριση που αναλογούσε στο κόμμα για τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές στις οποίες συνέβαλε ουσιαστικά.

