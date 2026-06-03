Οι πράκτορες της Black Cube και οι σκιές του Προεδρικού: Ποιος πλήρωσε για το videogate;

Οι πολύμηνες ανακρίσεις για την πολύκροτη υπόθεση videogate, η οποία παραπέμπει σε έναν καλοστημένο μηχανισμό φερόμενης διαφθοράς στο Προεδρικό, οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους χωρίς να προκύπτουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ακράδαντα στοιχεία που να θεμελιώνουν αδικήματα δωροδοκίας και διαφθοράς σε βάρος των δύο στενών συνεργατών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, δηλαδή του πρώην διευθυντή του γραφείου του και σύγαμπρού του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, καθώς και του πρώην υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες διαρρέουν από τον περίγυρο του Προεδρικού και όχι μόνο, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να προκύψουν ποινικές ευθύνες για τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό, η επένδυση του οποίου βρέθηκε στο επίκεντρο των επίμαχων συνομιλιών που καταγράφηκαν στο βίντεο.

Ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, ο οποίος διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα στις 13 Ιανουαρίου 2026 με στόχο να εποπτεύει και να καθοδηγεί τις ποινικές ανακρίσεις, θα πρέπει να καταθέσει το πόρισμά του μέχρι τις 16 του μήνα, εκτός εάν κριθεί σκόπιμο να ζητηθεί εκ νέου παράταση.

Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν τόσο τον ποινικό ανακριτή όσο και την ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας να υιοθετούν τη θέση της ισραηλινής εταιρείας Black Cube, η οποία δρα ως «ιδιωτική Μοσάντ» και βρίσκεται πίσω από το περιβόητο βίντεο, ότι στόχος του videogate ήταν η Cyfield και όχι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η Black Cube υποστήριξε δημόσια ότι πληρώθηκε με σκοπό να αποκαλύψει ότι ο όμιλος Cyfield είναι διεφθαρμένος. Ωστόσο, για να στοιχειοθετηθεί διαφθορά, κάποιος πρέπει να καταβάλει χρήματα και κάποιος άλλος να ανταποκριθεί με πράξεις εξυπηρέτησης, ρουσφετιού ή διευθέτησης. Από τη στιγμή, λοιπόν, που φέρεται να μην καταλογίζεται οτιδήποτε μεμπτό στους δυο στενούς συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, δεν αναμένεται να επιρριφθούν ευθύνες στον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό, την επένδυση του οποίου προωθούσαν οι Χαράλαμπος Χαραλάμπους και Γιώργος Λακκοτρύπης.

Το βίντεο

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 8 Ιανουαρίου 2026, όταν στην πλατφόρμα «Χ» αναρτήθηκε, από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών. Σε αυτό παρουσιάζονταν συνομιλίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη το 2023, καθώς και φερόμενους διαύλους πρόσβασης επενδυτών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο οκτάλεπτο βίντεο πρωταγωνιστούσαν οι Γιώργος Λακκοτρύπης, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και Γιώργος Χρυσοχός. Η επίμαχη επένδυση αφορούσε ποσό ύψους €150 εκατ. στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό του ομίλου Cyfield στο Βασιλικό.

Όπως αποκαλύφθηκε, οι υποτιθέμενοι επενδυτές ήταν στην πραγματικότητα στελέχη της Black Cube που δρούσαν υπό κάλυψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι επαφές με τον κ. Λακκοτρύπη πραγματοποιούνταν επί μήνες σε πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια του Λονδίνου και του Άμστερνταμ, ενώ ο ίδιος, σε κατάθεσή του παραδέχθηκε ότι λάμβανε αμοιβή €5.000 μηνιαίως ως σύμβουλος.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις. Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, ενώ η πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά, παραιτήθηκε από την προεδρία του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος εμφανιζόταν στο βίντεο να συνδέεται με πολιτικές εξυπηρετήσεις και πρακτικές ψηφοθηρίας.

Οι αντιδράσεις

Το Προεδρικό χαρακτήρισε το βίντεο «προϊόν κατασκευής, διαστρεβλώσεων και υβριδικής παρέμβασης», απορρίπτοντας κατηγορηματικά το περιεχόμενό του και κάνοντας λόγο για στοχευμένη απόπειρα αποσταθεροποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την πλευρά τους, τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο επίμαχο βίντεο υποστήριξαν ότι πρόκειται για προϊόν χειραγώγησης, με επιλεκτική επεξεργασία και αποσπασματική παρουσίαση συνομιλιών, η οποία αλλοιώνει το πραγματικό τους περιεχόμενο και δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις.

Οι έρευνες

Στον ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη δόθηκε προθεσμία τριών μηνών για την ολοκλήρωση της ποινικής ανάκρισης.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση για την πορεία των ερευνών δόθηκε στις 6 Απριλίου 2026. Τότε έγινε γνωστό ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ενέκρινε παράταση της ποινικής έρευνας μέχρι τις 16 Ιουνίου, καθώς οι ανακριτικές Αρχές, όπως ανακοίνωσαν, «εξασφάλισαν το σύνολο του πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού». Πρόκειται για περίπου 30 ώρες καταγεγραμμένων συνομιλιών, από τις οποίες προήλθε το οκτάλεπτο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας «Χ». Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε καθοριστικό για την αξιολόγηση του κατά πόσο το δημοσιοποιημένο υλικό αποτύπωνε πιστά το περιεχόμενο των συνομιλιών ή αποτελούσε προϊόν επιλεκτικής επεξεργασίας. Όπως πληροφορείται ο «Π», το οκτάλεπτο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δεν αποτυπώνει σωστά το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η Black Cube

Η αποκάλυψη του «Π» στην έκδοσή του, ημερ. 10/4/2026, ότι πίσω από το videogate βρίσκεται η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών Black Cube προσέδωσε στην υπόθεση διεθνείς διαστάσεις. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 από «βετεράνους ελίτ μονάδων πληροφοριών του Ισραήλ», όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν ότι, αμέσως μετά το δημοσίευμα του «Π», η Black Cube εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας την εμπλοκή της στην υπόθεση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση για τα δεδομένα της εταιρείας, καθώς όχι μόνο δεν διέψευσε την ανάμειξή της, αλλά την επιβεβαίωσε δημόσια. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της δήλωσε «περήφανη» για τον ρόλο που διαδραμάτισε «για την αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς από την Cyfield».

Περαιτέρω, η εταιρεία τόνιζε στην ανακοίνωσή της ότι «έχει συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές» και εξέφραζε την πεποίθηση πως οι έρευνες «θα καταλήξουν στην αλήθεια και θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», δίνοντας έτσι στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερες πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις.

Ωστόσο, η στάση της ισραηλινής Black Cube γεννά εύλογα ερωτήματα: γιατί μια εταιρεία που δρα παραδοσιακά στο παρασκήνιο, επέλεξε να αναλάβει δημοσίως την ευθύνη μιας τόσο ευαίσθητης επιχείρησης; Υπό ποιες συνθήκες και όρους παραδόθηκε το πλήρες υλικό στις κυπριακές Αρχές; Και κυρίως, γιατί η Black Cube εμφανίζεται να αποδίδει αποκλειστικά στη Cyfield τον ρόλο του αποδέκτη της φερόμενης διαφθοράς, αφήνοντας εκτός κάδρου τους δύο στενούς συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη που εμφανίζονται στο βίντεο να προωθούν επένδυση €150 εκατ. στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Cyfield;

Ένα άλλο εξίσου εύλογο ερώτημα είναι ποιος διαθέτει στην Κύπρο τόσο τεράστια οικονομική ισχύ, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες μιας εκ των ισχυρότερων εταιρειών ιδιωτικών πληροφοριών και κατασκοπείας διεθνώς, με στόχο να πλήξει τη Cyfield; Εν ολίγοις, ποιος έβαλε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη για να ετοιμαστεί το επίμαχο βίντεο;

Να δοθούν δημόσιες εξηγήσεις

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος θα έχει τον τελευταίο λόγο για το τι δέον γενέσθαι, οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες για το πώς και πότε το κλιμάκιο της Αστυνομίας, μαζί με τον ποινικό ανακριτή, ήρθε σε επαφή με την Black Cube, δεδομένου ότι στην υπόθεση είχε εμπλακεί και η ΚΥΠ. Μήπως ζητήθηκε η βοήθεια της Μοσάντ για να εντοπιστεί η Black Cube; Έγινε κάποια συμφωνία με την ΚΥΠ ή σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Μπενιαμίν Νετανιάχου;

Θα πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα ποιες ενέργειες έγιναν προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η Black Cube παρέδωσε όλο το οπτικοακουστικό υλικό των παράνομων βιντεογραφήσεων και ότι δεν έχει γίνει επιλεκτική επεξεργασία ή μοντάζ με τρόπο που να ενοχοποιεί μόνο τη Cyfield. Μήπως, τελικά, στόχος δεν ήταν η Cyfield, αλλά επιχειρείται να φορτωθεί η ευθύνη στη Cyfield για να τη βγάλει καθαρή το Προεδρικό;