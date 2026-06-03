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Αίθριος ο καιρός μέχρι το Σάββατο – Πότε και πού ενδέχεται να έχουμε μεμονωμένες βροχές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές ώρες, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το Σάββατο ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά τις μεσημβρινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τοπικά, κυρίως στα νοτιοανατολικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές ώρες, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το Σάββατο ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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