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| Κύπρος

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχείο της Γεροσκήπου: Νεαρός εργάτης καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες – Χειροπέδες στον 56χρονο υπεργολάβο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες κατά τη διάρκεια εργασιών στο ξενοδοχείο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Τραγικό θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χτες το μεσημέρι της Τρίτης σε παραλιακό ξενοδοχείο της Γεροσκήπου, με θύμα νεαρό αλλοδαπό εργάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες κατά τη διάρκεια εργασιών στο ξενοδοχείο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Τα ακριβή στοιχεία του θύματος δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί πλήρως. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση 56χρονος. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο νεαρός φερόταν να εργαζόταν παράνομα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του υπεργολάβου του έργου, ηλικίας 56 ετών, επίσης αλλοδαπού.

Η σκηνή αποκλείστηκε αμέσως μετά το δυστύχημα, ενώ μέλη της Αστυνομίας, σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, διενήργησαν επιτόπιες εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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