Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η αναφορά στους Ροδόσταυρους και τα συμπεράσματα της Αστυνομίας - Ποιοι ισχυρισμοί καταρρίφθηκαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ Βύρωνος από τις καταθέσεις προέκυψε ότι στην αδελφότητα δεν εγγράφονται γυναίκες.

Από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της υπόθεσης «Σάντη» ήταν οι αναφορές στην αδελφότητα των Ροδόσταυρων.

Σχετικά άρθρα:

Κατά την παρουσίαση του πορίσματος το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) η Αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνα Βύρωνος, οι οικονομικές έρευνες, οι τραπεζικοί έλεγχοι και οι καταθέσεις που λήφθηκαν δεν κατέδειξαν οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων προς τη γυναίκα που παρουσιαζόταν ως «Σάντη».

Ακόμη απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι η «Σάντη» έλαβε €850.000 από τους Ροδόσταυρους για να εξαγοράσουν τη σιωπή της, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε στοιχείο που να στηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Την ίδια ώρα, από τη διερεύνηση επιβεβαιώθηκε ότι η αδελφότητα των Ροδόσταυρων υφίσταται, καθώς μέλη της κλήθηκαν και έδωσαν καταθέσεις στους ανακριτές στο πλαίσιο της έρευνας. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ Βύρωνος, από τις καταθέσεις προέκυψε ότι στην αδελφότητα δεν εγγράφονται γυναίκες.

Tags

ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΙΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα