Η αναφορά στους Ροδόσταυρους και τα συμπεράσματα της Αστυνομίας - Ποιοι ισχυρισμοί καταρρίφθηκαν

Από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της υπόθεσης «Σάντη» ήταν οι αναφορές στην αδελφότητα των Ροδόσταυρων.

Κατά την παρουσίαση του πορίσματος το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) η Αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνα Βύρωνος, οι οικονομικές έρευνες, οι τραπεζικοί έλεγχοι και οι καταθέσεις που λήφθηκαν δεν κατέδειξαν οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων προς τη γυναίκα που παρουσιαζόταν ως «Σάντη».

Ακόμη απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι η «Σάντη» έλαβε €850.000 από τους Ροδόσταυρους για να εξαγοράσουν τη σιωπή της, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε στοιχείο που να στηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Την ίδια ώρα, από τη διερεύνηση επιβεβαιώθηκε ότι η αδελφότητα των Ροδόσταυρων υφίσταται, καθώς μέλη της κλήθηκαν και έδωσαν καταθέσεις στους ανακριτές στο πλαίσιο της έρευνας. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ Βύρωνος, από τις καταθέσεις προέκυψε ότι στην αδελφότητα δεν εγγράφονται γυναίκες.