Ιστορικό κτήριο έγινε γραφείο του ΑΚΡ στην κατεχόμενη Λευκωσία

Ιστορικό κτήριο χαρακτηρισμένο ως «παλαιό μνημείο», στην πλατεία Σελίμιγιε εντός των τειχών της κατεχόμενης Λευκωσίας, μετατράπηκε σε «γραφείο αντιπροσωπείας» του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρότι δεν υφίσταται κανένα «νομικό» πλαίσιο που να επιτρέπει σε ξένα κόμματα να λειτουργούν γραφεία στα κατεχόμενα, αναφέρει ο τ/κ Τύπος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σημερινή έντυπη έκδοση της «Γιενί Ντουζέν», το κτήριο είχε λάβει "έγκριση αποκατάστασης" από το «ανώτατο συμβούλιο μνημείων» τον Δεκέμβριο του 2020 με ρητό όρο να αξιοποιηθεί ως καφέ, ξενώνας ή για τουριστικούς σκοπούς – και όχι ως έδρα πολιτικού κόμματος. Η αλλαγή χρήσης, καθώς και η ανάρτηση της πινακίδας του ΑΚΡ στην πρόσοψη, έγιναν "χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις", σημειώνεται.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η οποία δημοσιεύει και σχετική φωτογραφία, τόσο το «τμήμα αρχαιοτήτων» όσο και ο «δήμος» της κατεχόμενης Λευκωσίας δηλώνουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τη μετατροπή, ούτε "χορήγησαν άδεια". Από την πλευρά του, το «υπουργείο εσωτερικών» απάντησε ότι δεν υπάρχει «νομοθεσία» που να ρυθμίζει το άνοιγμα τέτοιων γραφείων από κόμματα με έδρα στο εξωτερικό και ότι δεν υφίσταται καμία σχετική «άδεια» ή καταγραφή.

Η επιλογή της τοποθεσίας χαρακτηρίζεται «συμβολική»: το κτήριο βρίσκεται δίπλα στο τέμενος Σελίμιγιέ –τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας– και πλησίον του τουρκικού Ινστιτούτου Γιουνούς Εμρέ, το οποίο κατά τις τελευταίες «προεδρικές εκλογές» φέρεται να ανέπτυξε δραστηριότητα υπέρ του Ερσίν Τατάρ.

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ στα κατεχόμενα, Εμρέ Καγιά, υπεραμύνθηκε της επιλογής, δηλώνοντας ότι στόχος είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του κόμματος και είπε ότι «είδαμε το κτήριο, μας άρεσε, συμφωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη και το νοικιάσαμε». Από πλευράς ιδιοκτήτη αναφέρθηκε ότι η μίσθωση έγινε με εμπορικά κριτήρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα έντονη αντίδραση καταγράφεται και από τους εμπόρους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη χρήση ενός ιστορικού και πολιτιστικά σημαντικού κτηρίου ως έδρας πολιτικού κόμματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ