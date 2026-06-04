Τυχικός: Με τα κλειδιά στην πόρτα αποχώρησε από τη Μητρόπολη Πάφου - Αντίστροφη μέτρηση για την ενθρόνιση Γρηγορίου

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει πλέον αρχίσει, καθώς ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός εγκατέλειψε το απόγευμα της Τετάρτης το μικρό διαμέρισμα στο οποίο διέμενε εντός του περιβόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο Επίσκοπος Τυχικός αποχώρησε από τον χώρο αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει ενόψει της ανάληψης της Μητρόπολης από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπάλληλοι της Ιεράς Μητροπόλεως διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν αφεθεί στην πόρτα, ενώ το διαμέρισμα είχε ήδη εκκενωθεί. Η αποχώρηση του πρώην Μητροπολίτη θεωρείται ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία για την ενθρόνιση του νέου Ποιμενάρχη της Πάφου, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου. Παρά την αποχώρησή του από τη Μητρόπολη, ο Επίσκοπος Τυχικός εξακολουθεί να μην έχει γνωστοποιήσει τις τελικές του προθέσεις αναφορικά με το πού θα εγκατασταθεί το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου έχει θέσει ενώπιόν του τρεις εναλλακτικές επιλογές. Η πρώτη και επικρατέστερη, σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, αφορά τη μετακίνησή του στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία, όπου θα συνεχίσει να υπηρετεί υπό την ιδιότητά του ως Επισκόπου.

Η συγκεκριμένη πρόταση φέρεται να προέκυψε ύστερα από διαβουλεύσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου με μέλη της Ιεράς Συνόδου, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια και η εκκλησιαστική ειρήνη. Παράλληλα, έχει τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο να διαμείνει σε ιδιόκτητη κατοικία που διαθέτει στην επαρχία Πάφου. Ως τρίτη επιλογή εξετάζεται η ενοικίαση άλλου χώρου διαμονής, με το σχετικό κόστος να καλύπτεται μέσω παρακράτησης από τις απολαβές του. Την ίδια ώρα, η Εκκλησία της Κύπρου προετοιμάζεται εντατικά για τα τελετουργικά που θα προηγηθούν και θα συνοδεύσουν την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη.

Σε δηλώσεις του , ο Εκπρόσωπος Τύπου της Εκκλησίας της Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου, εξέφρασε την ευχή όπως όλες οι διαδικασίες εξελιχθούν σε κλίμα γαλήνης, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Όπως ανέφερε, επιθυμία όλων είναι να υπάρξει συνεργασία και από πλευράς του Επισκόπου Τυχικού με τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, ώστε να δημιουργηθεί ένα γόνιμο περιβάλλον για την επόμενη ημέρα της τοπικής Εκκλησίας. Ο κ. Ευσταθίου εξήγησε ότι οι επίσημες εκκλησιαστικές τελετές θα αρχίσουν στις 10 Ιουνίου 2026 στις 18:00 με τη μεγάλη δήλωση, μια ιδιαίτερη και κατανυκτική τελετή που αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας ανάληψης του μητροπολιτικού θρόνου. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου θα αναγνώσει επισήμως την απόφαση εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου, η οποία έχει ήδη ληφθεί από την Ιερά Σύνοδο. Ακολούθως, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης θα δηλώσει επίσημα ότι αποδέχεται την εκλογή και τα νέα του καθήκοντα ως Μητροπολίτης Πάφου. Στο πλαίσιο της ίδιας τελετής, ο νέος Μητροπολίτης θα απευθύνει σύντομο ευχαριστήριο χαιρετισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Εκκλησίας, θα συνδέεται θεματικά με τον ενθρονιστήριο λόγο που θα εκφωνήσει την επομένη κατά την επίσημη τελετή ενθρόνισής του στην Πάφο. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το πρωί της 11ης Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, παρουσία όλων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση που συνοδεύει σημαντικά γεγονότα της ιεραρχίας. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας έχει, σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της σύνδεσής της με τον ιδρυτή της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ενθρόνισης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου, ο οποίος αποτελεί την έδρα του Μητροπολίτη Πάφου. Εκεί ο νέος Ποιμενάρχης θα εκφωνήσει τον ενθρονιστήριο λόγο του και θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Ευσταθίου εξέφρασε την ελπίδα ότι, ακόμη και την ύστατη στιγμή, ο Επίσκοπος Τυχικός θα αποδεχθεί την εισήγηση της Εκκλησίας για εγκατάστασή του στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, εξέλιξη που, σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς σχεδιασμούς, θα συμβάλει στη διατήρηση της ομαλότητας και της ενότητας κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο για την Ιερά Μητρόπολη Πάφου.