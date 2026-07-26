Πήρε σάρκα και οστά το Credit Scoring- Πώς βαθμολογούνται οι δανειολήπτες

Πιστοληπτική βαθμολογία ή αλλιώς credit score έχουν πλέον οι δανειολήπτες στην Κύπρο, με τη ρύθμιση που ισχύει σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες εδώ και πολλά χρόνια να μεταφέρεται και στην Κύπρο. Με την πρόσφατη νέα νομοθετική ρύθμιση εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο ανταλλαγής πιστωτικών δεδομένων, ώστε να καθίσταται δυνατή η παραγωγή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring). Τι είναι το Credit Score? Το Credit Score αποτελεί επιπρόσθετο εργαλείο υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς και ικανότητας των δανειοληπτών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι η αριθμητική τιμή που αποδίδεται στον δανειολήπτη σύμφωνα με την πληροφόρηση η οποία προκύπτει από τα δεδομένα της πιστοληπτικής συμπεριφοράς του, με σκο...