Καλή επιτυχία, Πρόεδρε Νίκο Χριστοδουλίδη

Αν μιλήσουμε με όρους της πολιτικής νοοτροπίας του Μαρί —μετά και την επιστροφή του στην επικαιρότητα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης— η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη παρέλαβε από τον Νίκο Αναστασιάδη τέσσερα διογκωμένα «κοντέινερ»: τη διαφθορά, το ενεργειακό, το συνταξιοδοτικό και το Κυπριακό.

Αυτές τις μέρες φαίνεται πως άρχισαν να βγάζουν όλα μαζί καπνούς και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι οδεύουμε ολοταχώς προς αναφλέξεις. Αν μάθαμε κάτι από την τραγωδία του 2011 είναι πως τα συσσωρευμένα προβλήματα δεν λύνονται με το να τα «ραντίζουμε με το λάστιχο» περιμένοντας να κρυώσουν μόνα τους. Απαιτούνται αποφασιστικές κινήσεις σε όλους τους τομείς, με τόλμη και πλήρη συναίσθηση του πόσο λάθος μπορούν να πάνε τα πράγματα αν δεν υπάρξει πραγματική ανάληψη ευθύνης.

Μετά και το πόρισμα για το Videogate, η κυβέρνηση δέχεται σκληρή κριτική για τον επαναδιορισμό του Ανδρέα Πασχαλίδη στη θέση του λίγες μόλις μέρες πριν ο τελευταίος παραδώσει το πόρισμα. Το θέμα οδηγείται στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, η οποία διακόπτει εκτάκτως τις θερινές της διακοπές. Ήδη το ζήτημα εξελίσσεται σε σίριαλ, με τον ίδιο τον κ. Πασχαλίδη ουσιαστικά να διαψεύδει τις αρχικές τοποθετήσεις περί μη ύπαρξης επιλήψιμων στοιχείων, καθώς σε δηλώσεις του την Πέμπτη μάθαμε πως εισηγείται ποινικές διώξεις ακόμα και σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα!

Είναι πραγματικά ενδιαφέρον πώς αυτό δεν ήταν γνωστό από την πρώτη μέρα. Έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σκιές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίον η κυβέρνηση προσεγγίζει ζητήματα διαφθοράς —συμπεριλαμβανομένου του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία» και των σοβαρότατων καταγγελών που αντιμετωπίζει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στον οποίον ο νυν Πρόεδρος οφείλει την πολιτική του ανέλιξη και μέρος της εκλογικής του επιτυχίας το 2023. Το κοντέινερ της διαφθοράς βγάζει καπνούς και αν περιοριζόμαστε στο να το «ραντίζουμε», αμφισβητώντας τις προθέσεις όσων κάνουν τις αποκαλύψεις, δεν πρόκειται να αποφύγουμε την έκρηξη.

Στα θέματα της ενέργειας, οι περιοδικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Ναι, το κοντέινερ της ενέργειας ήταν ήδη διογκωμένο από την αποτυχία ολοκλήρωσης του έργου υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και του EuroAsia Interconnector από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ωστόσο, οι διακοπές ρεύματος, οι αποκοπές στην παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι υψηλοί λογαριασμοί και τα ελεγχόμενα blackout αποτελούν νέες προσθήκες. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μεγάλα ενεργειακά έργα έχουν παγώσει και οι λύσεις για επάρκεια δείχνουν όλο και πιο ακριβές, η χώρα βρίσκεται σε ενεργειακή ομηρία. Οι εξαγγελίες για έλευση φυσικού αερίου το 2030 και για μπαταρίες αποθήκευσης είναι μια άλλη μορφή του «ράντιστο με νερό» —και κινδυνεύουν να έχουν το ίδιο αδιέξοδο αποτέλεσμα.

Το συνταξιοδοτικό είναι ίσως το πιο υποτιμημένο «κοντέινερ» που παρέλαβε η κυβέρνηση. Ναι, οι συντάξεις ήταν χαμηλές και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβαρυμένο από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά υπήρχε μια σχετική επάρκεια. Αυτή τελείωσε με την επιστροφή του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Αυτό, σε συνδυασμό με την εξαέρωση περιουσιών από την κατάρρευση του Χρηματιστηρίου και τη χρεοκοπία του 2013, έφερε στο τέρμα μια ολόκληρη γενιά συνταξιούχων. Οι προτάσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και η εχθρότητα απέναντι σε έναν υποχρεωτικό δεύτερο πυλώνα φαίνεται πως «ραντίζουν με το λάστιχο» και αυτό το μέτωπο. Η μόνη διαφορά είναι πως οι κραδασμοί περιορίζονται για την ώρα σε συγκεκριμένες ομάδες συνταξιούχων και το δράμα αφορά κυρίως οικογένειες ιδιωτικών υπαλλήλων. Σας διαβεβαιώ, όμως, πως το πρόβλημα σύντομα θα αγγίξει τους πάντες.

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο το κοντέινερ του Κυπριακού —το οποίο «ράντισαν με το λάστιχο» γενιές πολιτικών ηγετών. Η έλευση τη Δευτέρα στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε συνδυασμό με τις κοσμογονικές γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ικανές να ενεργοποιήσουν εκ νέου το ζήτημα (κι ας θεωρούν κάποιοι ότι έχει ήδη «εκραγεί» από το 1974, παραμένοντας γεμάτο εύφλεκτη ύλη).

Αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καταφέρει, με τη συνδρομή της ΕΕ και του ΟΗΕ, να αποσοβήσει την προδιαγεγραμμένη πορεία αδιεξόδου στο Κυπριακό, επιστρέφοντας σταθερά στις παραμέτρους των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα κερδίσει τον χρόνο και την πολιτική νομιμοποίηση να λάβει τις δύσκολες αποφάσεις και για τα άλλα τρία μέτωπα.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Καλή επιτυχία, Πρόεδρε —γιατί η αποτυχία δεν είναι επιλογή.

Υ.Γ. 1: Η φονική τραγωδία στο Μαρί επέστρεψε δυναμικά στην επικαιρότητα και στον δημόσιο διάλογο τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την πολυσυζητημένη ανάρτηση της «Άννυ Αλεξούι» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υ.Γ. 2: Όπως αποκαλύφθηκε και έγινε ευρέως γνωστό κατά τις καταθέσεις και τις έρευνες το 2011, τις μέρες που τα επικίνδυνα κοντέινερ στο Μαρί είχαν ήδη αρχίσει να διογκώνονται και να παραμορφώνονται από τη θερμότητα, η «λύση» που επιστρατεύτηκε ήταν να βάζουν τους στρατιώτες να τα ραντίζουν νερό με το λάστιχο, πιστεύοντας πως έτσι θα απέτρεπαν τη μοιραία έκρηξη.