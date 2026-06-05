Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό: Δεκάδες μνημεία αποκτούν ξανά ζωή – Νέα έργα αποκατάστασης σε όλη την Κύπρο

Σειρά έργων προγραμματίζονται να αρχίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα από την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά ενώ αριθμός έργων βρίσκονται υπό εξέλιξη και στις δύο πλευρές.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο συμπρόεδρος της επιτροπής, Σώτος Κτωρής αναφέρθηκε στα έργα που αναμένεται να προχωρήσουν όπως η Παναγία του Μνασή στη Μόρφου, η Παναγία η Χρυσελεούσα στην Κατωκοπιά, η Παναγία Υπάτη στον Αγιο Αμβρόσιο, ο Άγιος Δημητριανός στη Λάρνακα της Λαπήθου, η Παναγία Μελανδρίνα στην Καλογραία, ενώ στον Αγιο Ανδρόνικο στην Κυθρέα θα επιδιορθωθεί η οροφή της εκκλησίας. Επίσης στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται τα τζαμιά στην Αναφωτία, Κελιά και Πυργά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες, μεταξύ άλλων, στον Άγιο Προκόπιο στη Σύγκραση Αμμοχώστου, στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στην Καλοψίδα, στον Άγιο Γεώργιο στον Καραβά, ενώ συνεχίζεται η δεύτερη φάση στον Απόστολο Ανδρέα στην Καρπασία το οποίο είναι μεγάλο έργο. Επίσης συνεχίζονται τα έργα στην Παναγία Αψινθιώτισσα, που βρίσκεται στη νότια πλαγιά της οροσειράς του Πενταδάκτυλου και τα τζαμιά στο Κοιλάνι και στον Άγιο Θωμά.

Σημείωσε επίσης ότι «εργασίες πραγματοποιούνται σε πέρα από 70 κοιμητήρια» και στις δύο πλευρές ενώ πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες σε αρκετά από αυτά.

Ο κ. Κτωρής αναφέρθηκε στη λειτουργία της Επιτροπής, σημειώνοντας «ότι πρόκειται για μοντέλο συνεργασίας που αποδεικνύει στην πράξη ότι η συνεννόηση, η κοινή ευθύνη και ο αμοιβαίας σεβασμός μπορούν να παράγουν ουσιαστικό έργο για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου».

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