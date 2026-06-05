Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Άγγελο Ονησιφόρου για τον Άγιο Αντώνιο

Οριστικό τέλος στην αυθαιρεσία και την παράνομη κατάληψη δημόσιων χώρων στην περιοχή Αγίου Αντωνίου προανήγγειλε ο δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, μετά από επιτόπια επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής με τη συμμετοχή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, υπηρεσιακών λειτουργών του Δήμου Πάφου, του πολιτικού μηχανικού του Δήμου και κλιμακίου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ονησιφόρου έκανε λόγο για εικόνες που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα της περιοχής και της πόλης, επισημαίνοντας ότι διαπιστώθηκαν παράνομες κατασκευές, αυθαίρετες παρεμβάσεις και εγκαταλελειμμένες υποδομές που υποβαθμίζουν την εικόνα μιας σύγχρονης τουριστικής πόλης.

Όπως ανακοίνωσε, οι παράνομες πέργκολες και όλες οι αυθαίρετες κατασκευές θα απομακρυνθούν άμεσα, ενώ οι πέτρινες μπάλες που βρίσκονται σε διάφορα σημεία θα αντικατασταθούν με μεταλλικά πασσαλάκια.

Παράλληλα, θα προχωρήσουν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, ευπρεπισμού και αναβάθμισης της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα δημόσια αποχωρητήρια της περιοχής, τα οποία σήμερα παραμένουν κατειλημμένα και εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα, στόχος είναι να αποδοθούν ξανά στους πολίτες και τους επισκέπτες, υπογραμμίζοντας ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει στο σύνολο της κοινωνίας και όχι σε όσους τον καταλαμβάνουν αυθαίρετα.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, ο Δήμος προγραμματίζει επίσης την αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού με νέους ιστούς και σύγχρονα φωτιστικά σώματα, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της περιοχής. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρανομεί, να καταλαμβάνει δημόσιους χώρους ή να υποβαθμίζει την εικόνα της πόλης μας.

Οι νόμοι και οι κανονισμοί θα εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς εκπτώσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ονησιφόρου.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η περιοχή Αγίου Αντωνίου αποτελεί σημαντικό τμήμα της τουριστικής Πάφου και ότι στόχος του Δήμου είναι να μετατραπεί σε πρότυπο καθαριότητας, τάξης και αισθητικής.

«Η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία έχει τελειώσει. Προχωρούμε μπροστά με κανόνες, καθαριότητα, ευπρεπισμό και σεβασμό στον δημόσιο χώρο», σημείωσε.