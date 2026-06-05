Μαχαίρωσε και στραγγάλισε την έγκυο σύντροφό του ενώ προσποιήθηκε ότι έκανε live στο YouTube, ισόβια σε 36χρονο στη Βόρεια Ιρλανδία

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε 36χρονος YouTuber από τη Βόρεια Ιρλανδία, για τη δολοφονία της εγκύου συντρόφου του. Το δικαστήριο αποφάσισε πως ο Στίβεν ΜακΚάλα θα εκτίσει 31 χρόνια στη φυλακή, μέχρι να αποκτήσει το δικαίωμα να κάνει αίτηση για αναστολή.

Η 32χρονη Νάταλι ΜακΝάλι ήταν έγκυος 15 εβδομάδων όταν τη δολοφόνησε ο 36χρονος. Ο YouTuber την μαχαίρωσε, την στραγγάλισε και την χτύπησε στο χέρι, ενώ ήταν στο σπίτι τους στο Λάργκαν, στις 18 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το Sky News.

Ο 36χρονος επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές ισχυριζόμενος πως έπαιζε παιχνίδια κάνοντας ζωντανή μετάδοση στο κανάλι του στο YouTube, την ώρα της δολοφονίας. Ωστόσο από τις έρευνες των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως η εξάωρη «ζωντανή μετάδοση» είχε στην πραγματικότητα γυριστεί τέσσερις ημέρες πριν και μεταδόθηκε ως ζωντανή τη νύχτα του φόνου.

Το YouTube διέγραψε το κανάλι του ΜακΚάλα μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία.

«Φόνος εν ψυχρώ και προμελετημένος»

Ο δικαστής κατά την ανάγνωση της απόφασης σημείωσε πως ο ΜακΚάλα παρουσιάστηκε στην οικογένεια της Νάταλι ως «καταρρακωμένος, απογοητευμένος και σοκαρισμένος» και έφτασε στο σπίτι τους την ημέρα των Χριστουγέννων για την αγρυπνία. Πρόσθεσε ότι η υποτιθέμενη ζωντανή μετάδοση ήταν «αναπόσπαστο» μέρος του σχεδίου του, λέγοντας ότι είχε «επιμεληθεί προσεκτικά ώστε να φαίνεται σαν να μεταδιδόταν ζωντανά και να παρέχει στον κατηγορούμενο ένα προσεκτικά σχεδιασμένο άλλοθι για τη δολοφονία».

«Σχεδίασες τη δολοφονία με λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο δικαστής. «Επιτέθηκες σε κάποιον που ισχυρίζεσαι ότι αγαπάς, σε μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε από υπερβολική και αδικαιολόγητη βία. Ο φόνος ήταν εν ψυχρώ και προμελετημένος, όπως αποδεικνύεται από τον εκτενή σχεδιασμό που προηγήθηκε και από τις ενέργειές σου μετά. Η συμπεριφορά σου απέναντι στην οικογένεια ΜακΝάλι έδειξε την αποφασιστικότητά σου να καλύψεις τα ίχνη σου», είπε ο δικαστής.

Ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι η ποινή «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντανακλά την αξία της ζωής της Νατάλι, ούτε φυσικά εκείνη του αγέννητου παιδιού της».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που έλαβε χώρα τον Μάιο, αναφέρθηκε ότι ο ΜακΚάλα είπε στον επιμελητή αναστολής του ότι ο φόνος ήταν «σατανικός» και «αδίστακτος», και χαρακτήρισε τον εαυτό του «τέρας», αφού αρχικά επέμενε ότι ήταν αθώος. Είπε επίσης: «Λυπάμαι για ό,τι έκανα σε εκείνη την καημένη οικογένεια, για ό,τι έκανα στη Νάταλι... Αν μπορούσα, θα το αναιρούσα».

«Σήμερα δεν πανηγυρίζουμε για την ποινή»

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την έκδοση της ποινής, ο πατέρας της Νάταλι, Νόελ, δήλωσε ότι η οικογένειά του υπέστη «απίστευτο πόνο και θλίψη για την απώλεια της όμορφης κόρης μας». «Σήμερα δεν πανηγυρίζουμε για την ποινή που επιβλήθηκε, καθώς η Μπερναντέτ, τα τρία αγόρια μου και εγώ εκτίουμε ισόβια ποινή από τη δολοφονία της αγαπημένης μας Νάταλι, αλλά ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο αδερφός της Νάταλι, Ντέκλαν, δήλωσε: «η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί ντροπή για την κοινωνία μας και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βάλουμε τέλος».

"We are serving a life sentence since the murder of our beloved Natalie." The father of Natalie McNally spoke outside court today as Stephen McCullagh was handed a 31-year sentence for her murder. Read more https://t.co/x5zJXukgTn pic.twitter.com/yUuHfv2NJI — Belfast Telegraph (@BelTel) June 3, 2026

«Μια αγαπημένη οικογένεια σπαράζει»

Μετά την έκδοση της ποινής, ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας Νιλ ΜακΓκίνες, περιέγραψε το έγκλημα του 36χρονου ως «μια συγκλονιστικά βίαιη επίθεση, η οποία στέρησε τη ζωή της Νάταλι και του αγέννητου γιου της», και είπε ότι οι προσπάθειές του να συγκαλύψει το έγκλημα τον έδειχναν «να προσποιείται τον ταραγμένο και στοργικό σύντροφο».

«Πρόκειται για μια επίθεση που συγκλόνισε την κοινότητα», πρόσθεσε και σημείωσε πως «όχι μόνο ήταν βίαιη στη φύση της, αλλά και ψυχρά προμελετημένη».

«Μια αγαπημένη οικογένεια σπαράζει. Έχασαν την αγαπημένη τους Νάταλι και το αγοράκι που τόσο πολύ ήθελαν να καλωσορίσουν στην οικογένειά τους», κατέληξε.

Protothema.gr