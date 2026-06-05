Κατεχόμενα: Δανείζονται για να σβήσουν… δάνεια – Χρέος-ρεκόρ σχεδόν 29 δις ΤΛ

Συνολικά 18,95 δις ΤΛ έχει δανειστεί η «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα από τις αρχές του χρόνου και για τους πρώτους 5 μήνες, ώστε να αποπληρώσει δόσεις δανείων που έπρεπε να πληρωθούν αυτό το διάστημα, με την "Γενί Ντουζέν" να κάνει λόγο σε «σπειροειδή δανεισμό για την κάλυψη δανείων» και να σημειώνει ότι η «κυβέρνηση» ΚΕΕ – ΔΚ – ΚΑ συνεχίζει να αυξάνει το ήδη χρέος – ρεκόρ στα δημοσιονομικά.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας, που επικαλείται στοιχεία της «κεντρικής τράπεζας» για τα «κρατικά ομόλογα», η «κυβέρνηση» δανείστηκε συνολικά 7 φορές τους πρώτους πέντε μήνες του 2026. Το συνολικό ισοδύναμο του εγχώριου χρέους που δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί, υπολογιζόμενο με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, έχει φτάσει περίπου τα 28 δισεκατομμύρια 975 εκατομμύρια 499 χιλιάδες 566 ΤΛ. Με υποχρεώσεις δισεκατομμυρίων λιρών να λήγουν τους επόμενους μήνες, το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, σημειώνεται.

Η εφημερίδα γράφει ότι ο τελευταίος δανεισμός προκειμένου να αποπληρώσει χρέη που λήγουν σήμερα έγινε χθες, αλλά το ποσό δεν έγινε ακόμη γνωστό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 56,38% του συνολικού χρέους των 28,9 δις ΤΛ είναι σε τουρκικές λίρες, το 25,28% είναι σε βρετανικές στερλίνες, το 11,10% σε δολάρια ΗΠΑ και το 7,24% σε ευρώ. Έτσι, περίπου το 43,62% του χρέους αποτελείται από χρέη σε ξένο νόμισμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό ποσό των χρεών με ημερομηνίες λήξης σήμερα και στις 26 Ιουνίου είναι 5 δισεκατομμύρια 559 εκατομμύρια 740 χιλιάδες 380 ΤΚ, αναφέρει η "Γενί Ντουζέν". Το συνολικό ποσό των χρεών με ημερομηνία λήξης την 17η Ιουλίου υπολογίζεται σε 8 δισεκατομμύρια 543 εκατομμύρια 42 χιλιάδες 690 ΤΚ, ενώ το σύνολο των χρεών που πρέπει να καταβληθούν στις 7 Αυγούστου και 28 Αυγούστου είναι 6 δισεκατομμύρια 709 εκατομμύρια 282 χιλιάδες 125 ΤΛ.

Το ποσό για τις 4 Σεπτεμβρίου καταγράφεται σε 6 δισεκατομμύρια 911 εκατομμύρια 248 χιλιάδες 560 ΤΛ, ενώ το σύνολο των χρεών με ημερομηνίες λήξης την 18η Σεπτεμβρίου και την 9η Οκτωβρίου φτάνει το 1 δισεκατομμύριο 252 εκατομμύρια 185 χιλιάδες 900 ΤΛ.

ΚΥΠΕ