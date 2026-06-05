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Πυρά Δίπλαρου κατά Αστυνομίας για την διαρροή των απειλών κατά Αννίτας: «Αλίμονο αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τα σώματα ασφαλείας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό του κόμματος, ζητώντας απαντήσεις για το πώς δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση, ενώ βρισκόταν ήδη υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.

Διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος που εστάλη στην Πρόεδρο της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η διαρροή της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες μόλις ώρες μετά την καταγγελία του περιστατικού στις Αρχές.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό του κόμματος, ζητώντας απαντήσεις για το πώς δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση, ενώ βρισκόταν ήδη υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του Ομέγα, το απειλητικό email ελήφθη στις 3 Ιουνίου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κόμματος και αμέσως ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ανακριτές επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΔΗΣΥ και προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις, ωστόσο η πληροφορία είδε το φως της δημοσιότητας πριν συμπληρωθεί ένα εικοσιτετράωρο από την καταγγελία.

Ο κ. Δίπλαρος υποστήριξε ότι ελάχιστα άτομα γνώριζαν για την ύπαρξη του μηνύματος και άφησε σαφείς αιχμές προς την Αστυνομία για τη διαρροή, τονίζοντας ότι όσοι είχαν πρόσβαση στο περιεχόμενό του ήταν μετρημένοι.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα ζήτημα που αγγίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και ιδιαίτερα προς τα σώματα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ αναμένει εξηγήσεις από την ηγεσία της Αστυνομίας και ζητά να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες και από ποιους.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η κύρια προτεραιότητα παραμένει η αξιολόγηση της απειλής και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της κ. Δημητρίου, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Πρόεδρος της Βουλής γίνεται στόχος απειλητικών μηνυμάτων.

Από πλευράς Αστυνομίας, ανακοινώθηκε ότι η υπόθεση διερευνάται με τη δέουσα σοβαρότητα, ενώ ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, είχε επικοινωνία με την Αννίτα Δημητρίου για τον χειρισμό της υπόθεσης και τα ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν.

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