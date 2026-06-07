Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Όλα είναι έτοιμα για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου»

Όλα είναι έτοιμα για τη χειροτονία και την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι ο νέος ποιμενάρχης θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες ευθύνες της Μητρόπολης Πάφου.

Ο Μακαριότατος ανακοίνωσε επίσης τη σύγκληση ιερατικού συνεδρίου στις 20 Ιουνίου, κατά το οποίο θα παρουσιαστούν οι νέες προτεραιότητες της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο όλα έχουν διευθετηθεί για τη χειροτονία και την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου (Γρηγόρη Ιωαννίδη). Σε δηλώσεις του, ο Μακαριότατος ανέφερε ότι «έχουν γίνει τα πάντα» και πως η Εκκλησία της Κύπρου είναι πλήρως έτοιμη για τη χειροτονία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ακολουθήσει η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη στην Πάφο.

Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι η επίσκεψη στη Μεσόγη είχε ως στόχο να γνωρίσει ο νέος Μητροπολίτης ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επαρχίας Πάφου, κάνοντας ειδική αναφορά στη διαχρονική πρωτοπορία της περιοχής στους εθνικούς αγώνες και στα πολυάριθμα εθνικά μνημόσυνα που πραγματοποιούνται εκεί.

«Έρχεται σε έναν τόπο με εθνικές και θρησκευτικές αξιώσεις και αναλαμβάνει μια θέση τιμητική, αλλά ταυτόχρονα και γεμάτη ευθύνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο νέος Μητροπολίτης θα ανταπεξέλθει επιτυχώς στις προκλήσεις της αποστολής του. Απαντώντας σε ερώτηση για τις προτεραιότητες που θα τεθούν με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι θα εξεταστούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη Μητρόπολη. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διοργάνωση ιερατικού συνεδρίου το δεύτερο Σάββατο μετά την ενθρόνιση, στις 20 Ιουνίου, παρουσία του ίδιου και του νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Όπως εξήγησε, κατά τη συνάντηση θα ενημερωθούν οι ιερείς για τις προτεραιότητες και τη νέα κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Σε σχέση με τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα γύρω από ζητήματα αποτείχισης και τον λεγόμενο οικουμενισμό, ο Αρχιεπίσκοπος υποστήριξε ότι αυτές ήταν περιορισμένες.

Όπως είπε, πρόκειται κυρίως για μια μικρή ομάδα που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και επιχειρεί να δημιουργήσει αναστάτωση γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. «Αντί να εντάξουν τον εαυτό τους μέσα στην Εκκλησία, τίθενται εκτός Εκκλησίας και προβάλλουν μια ιδιότυπη αντίληψη περί Ορθοδοξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τη συμβουλή που έδωσε στον νέο Μητροπολίτη Πάφου, ο Μακαριότατος τόνισε ότι του μετέφερε την εμπειρία του από την πολυετή παρουσία του στην επαρχία, περιγράφοντας τον λαό της Πάφου ως «αξιαγάπητο, θεοσεβή και προσηλωμένο στις εθνικές αξίες». Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι ο νέος ποιμενάρχης θα αγαπήσει τον τόπο και θα επιτύχει στο έργο του, καθώς γνωρίζει τόσο το πνεύμα όσο και τον σκοπό της διακονίας που αναλαμβάνει. Οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου έγιναν μετά το πέρας των αποκαλυπτηρίων μνημείου στη Μεσόγη της Πάφου.