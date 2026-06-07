Τρεις ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν την Αττική: 5,2 Ρίχτερ ο ισχυρότερος, στην βόρεια Εύβοια το επίκεντρο

Τρεις ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν το μεσημέρι της Κυριακής αρκετές περιοχές της Αττικής. Η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Μετά τις τρεις ισχυρές δονήσεις ακολούθησαν άλλες τρεις κοντά στα 3 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς». Είπε ότι η βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. «Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία», τόνισε.

«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα» είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Τσαπουρνιώτης.

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς είπε στην ΕΡΤ ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός». Μάλιστα όπως πρόσθεσε: «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ». «Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει», κατέληξε.

Ο κ. Γκανάς ζήτησε, επίσης, να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.

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