Θέλει να ορθώσει τοίχο στη μάστιγα των «fake news» για καταστροφές - Η Πολιτική Άμυνα επενδύει στον ρόλο των ΜΜΕ

Γιατί γίνεται «viral» στο διαδίκτυο μία ψευδής καταγγελία για απόρριψη νερού από όχημα της Πολιτικής Άμυνας την ώρα μίας μεγάλης πυρκαγιάς ή η παραπληροφόρηση σε σχέση με την άρνηση βοήθειας σε ομάδες μη εγγεγραμμένων εθελοντικών ομάδων, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, δεν έχουν καμία θέση στο μέτωπο της πυρκαγιάς; Οι πολίτες ποιον πρέπει ακολουθούν για αιτήματα συλλογής τροφίμων; Έναν «influencer», μία τοπική πρωτοβουλία, ένα κοινοτικό συμβούλιο ή έναν επίσημο κρατικό λογαριασμό; Μήπως η Πολιτική Άμυνα Κύπρου πρέπει να βελτιώσει την πολιτική επικοινωνίας, προς όφελος της σω...

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