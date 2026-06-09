Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αγία Νάπα: Συνελήφθη 25χρονη για εμπορία «laughing gas» - Βρήκαν στην κατοχή της 64 κάψουλες υποξειδίου του αζώτου, 68 μπαλόνια και μεταλλική φυάλη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η 25χρονη τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης εναντίον της.

Στη σύλληψη γυναίκας 25 ετών, προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα, στην Αγία Νάπα, μέλη της Αστυνομίας, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου (laughing gass) με σκοπό την προμήθεια.

Συγκεκριμένα, μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα εντόπισαν την 25χρονη στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μια μεταλλική φιάλη, 64 αχρησιμοποίητες κάψουλες υποξειδίου του αζώτου, 68 μπαλόνια καθώς και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Στη συνέχεια, από έλεγχο που έγινε από τα μέλη της Αστυνομίας, σχετικά με το καθεστώς παραμονής της 25χρονης, διαπιστώθηκε ότι  αυτή διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η 25χρονη τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης εναντίον της.

Την υπόθεση εξετάζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΓΙΑ ΝΑΠΑLAUGHING GAS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα