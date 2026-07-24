Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Ο πυρηνικός σταθμός Άκκουγιου φέρνει κόντρα στην τουρκική Βουλή: «Τίμημα των S-400» βλέπει το CHP

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Νομοσχέδιο προβλέπει παράταση φορολογικών απαλλαγών έως το 2045 για τον πυρηνικό σταθμό που κατασκευάζει η ρωσική Rosatom, με την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί στην Τουρκία το πακέτο φορολογικών κινήτρων που προωθεί η κυβέρνηση για τον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου, ο οποίος κατασκευάζεται από τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom.

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού, νομοσχέδιο που συζητείται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προβλέπει την παράταση έως το 2045 των φορολογικών απαλλαγών για το έργο, όπως επιστροφές ΦΠΑ στις κατασκευαστικές εργασίες και απαλλαγές για μηχανήματα και εξοπλισμό.

Ο Βουλευτής του CHP Ντενίζ Γιαβουζγιλμάζ υποστήριξε ότι οι νέες διευκολύνσεις αντιστοιχούν σε περίπου 5 δισ. δολάρια, χαρακτηρίζοντάς τες «τίμημα των S-400». Όπως ανέφερε, τα συνολικά κίνητρα προς το Άκκουγιου ανέρχονται πλέον σε 14,8 δισ. δολάρια.

Ο ίδιος συνέδεσε τις νέες ρυθμίσεις με την υπόθεση των S-400, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιχειρεί να διατηρήσει τις ισορροπίες με τη Μόσχα, ενώ παράλληλα επιδιώκει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35.

Η Σοζτζού υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το αμερικανικό Κογκρέσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεταβίβαση F-35 στην Τουρκία την απομάκρυνση των S-400 και τη δέσμευση της Άγκυρας ότι δεν θα αποκτήσει στο μέλλον νέο ρωσικό αμυντικό εξοπλισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΡΩΣΙΑΑντιπολίτευσηΠΥΡΑΥΛΟΙΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα