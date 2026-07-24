Ο πυρηνικός σταθμός Άκκουγιου φέρνει κόντρα στην τουρκική Βουλή: «Τίμημα των S-400» βλέπει το CHP

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί στην Τουρκία το πακέτο φορολογικών κινήτρων που προωθεί η κυβέρνηση για τον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου, ο οποίος κατασκευάζεται από τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom.

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού, νομοσχέδιο που συζητείται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προβλέπει την παράταση έως το 2045 των φορολογικών απαλλαγών για το έργο, όπως επιστροφές ΦΠΑ στις κατασκευαστικές εργασίες και απαλλαγές για μηχανήματα και εξοπλισμό.

Ο Βουλευτής του CHP Ντενίζ Γιαβουζγιλμάζ υποστήριξε ότι οι νέες διευκολύνσεις αντιστοιχούν σε περίπου 5 δισ. δολάρια, χαρακτηρίζοντάς τες «τίμημα των S-400». Όπως ανέφερε, τα συνολικά κίνητρα προς το Άκκουγιου ανέρχονται πλέον σε 14,8 δισ. δολάρια.

Ο ίδιος συνέδεσε τις νέες ρυθμίσεις με την υπόθεση των S-400, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιχειρεί να διατηρήσει τις ισορροπίες με τη Μόσχα, ενώ παράλληλα επιδιώκει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35.

Η Σοζτζού υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το αμερικανικό Κογκρέσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεταβίβαση F-35 στην Τουρκία την απομάκρυνση των S-400 και τη δέσμευση της Άγκυρας ότι δεν θα αποκτήσει στο μέλλον νέο ρωσικό αμυντικό εξοπλισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ