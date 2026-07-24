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Οι Χούθι διαψεύδουν το κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ: «Ο αποκλεισμός αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία» - Υποχωρεί η τιμή πετρελαίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά την επίθεση σε σαουδαραβικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες της Υεμένης υποστήριξαν ότι τα μέτρα τους στοχεύουν μόνο τη Σαουδική Αραβία και όχι τη ναυσιπλοΐα μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει ως στόχο να παραλύσει το στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αφού επιβεβαιώθηκε η επίθεσή τους σε ένα σαουδαραβικό πλοίο στην περιοχή.

«Δεν έχει κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούν ορισμένοι» είπε ο Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ, ένας διαπραγματευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης, προσθέτοντας ότι η αντάρτες περιορίζονται σε «αποκλεισμό που αφορά μόνο τη σαουδαραβική πλευρά».

Οι Χούθι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να παρεμποδίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. Προειδοποίησαν πλοία που έπλεαν στην περιοχή, απειλώντας ότι θα βάλουν στο στόχαστρο εκείνα που «ανήκουν στο σαουδαραβικό εχθρό» και θα επιχειρούσαν να περάσουν από το Στενό. Την Πέμπτη ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο τάνκερ.

Μια επίσημη σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο που ανήκει σε εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Η δεύτερη επίθεση δεν επιβεβαιώθηκε.

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί σήμερα, αφού εκτοξεύτηκε εντός της εβδομάδας ξεπερνώντας και τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά εμφανίζεται καθησυχασμένη από τη διαβεβαίωση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ότι δεν σκοπεύουν να παραλύσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις της Πέμπτης.

Γύρω στις 18.45 (ώρα Κύπρου) το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, υποχωρούσε κατά 4,85%, στα 95,88 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε πέσει και στα 95,13 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Σεπτεμβρίου, έπεσε στα 88,29 δολάρια το βαρέλι (-4,23%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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