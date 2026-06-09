Γκιούρτζαφερ: Η αποδυνάμωση της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας θα πλήξει και τις προοπτικές λύσης του Κυπριακού

Η αποδυνάμωση της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» θα πλήξει όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά και το κλίμα επίλυσης του Κυπριακού, υποστήριξε ο «πρόεδρος του τουρκοκυπριακού συνδέσμου εργολάβων οικοδομών» Τζαφέρ Γκιούρτζαφερ, ενόψει της συζήτησης του ζητήματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου.

Όπως μεταδίδει η διαδικτυακή ιστοσελίδα «Bugün Kıbrıs», ο κ. Γκιούρτζαφερ δήλωσε ότι η «επιτροπή» αποτελεί «τη μοναδική πύλη» για τη μετατροπή του περιουσιακού σε μορφή αποδεκτή από το διεθνές δίκαιο και προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επανεξέταση της αποτελεσματικότητάς της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) θα συνιστούσε «διπλωματική αποτυχία».

Υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν κατάφερε να προβάλει επαρκώς τις θέσεις της στην Ευρώπη, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει διαμορφώσει την αντίληψη πως μόνο οι Ελληνοκύπριοι υπέστησαν απώλειες περιουσιών μετά το 1974. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον μηχανισμό ανταλλαγής περιουσιών, τον οποίο χαρακτήρισε αναγκαίο για τη διατήρηση της διζωνικότητας και την αντιμετώπιση προβλημάτων ιδιοκτησίας σε περιοχές έντονης ανάπτυξης, όπως λ.χ. του Τρικώμου.

Ο κ. Γκιούρτζαφερ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά κατέχει μεγάλο αριθμό συμβολαίων αγοραπωλησίας από τα κατεχόμενα, ορισμένα εκ των οποίων φέρουν «σφραγίδες», κάνοντας λόγο για διαρροή εγγράφων από «επίσημες αρχές». Επέκρινε επίσης τις πρόσφατες διώξεις και συλλήψεις στις ελεύθερες περιοχές που σχετίζονται με το περιουσιακό, υποστηρίζοντας ότι έχουν πολιτικά κίνητρα.

Τέλος, τάχθηκε υπέρ μιας «χαλαρής ομοσπονδίας» ως μοντέλου λύσης και εξέφρασε την άποψη ότι οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις δημιουργούν προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

ΚΥΠΕ