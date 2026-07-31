Η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη διαδικασίας υπό αιγίδα ΟΗΕ στο Κυπριακό, λέει ο Φίτο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις και Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, μετά τις συναντήσεις που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο κ. Φίτο σημείωσε ότι αποτελεί «μεγάλη τιμή και ευθύνη να υπηρετώ ως Ειδικός Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο».

«Αυτή είναι η πρώτη μου επίσκεψη στο νησί με αυτή την ιδιότητα και βρίσκομαι εδώ πάνω απ’ όλα για να ακούσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ», σημείωσε.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στην Κύπρο για να συνεχίσω τον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ