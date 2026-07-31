ΚΠΚ για φωτιά στο Καλό Χωριό: Ζητά παροχή αποζημιώσεων και απόδοση ευθυνών - «Αντίφαση οι εκκλήσεις για αποχώρηση στρατευμάτων και οι ασκήσεις με ξένες δυνάμεις»

Την αλληλεγγύη της προς τους κατοίκους της επαρχίας Λάρνακας που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά εκφράζει με ανακοίνωσή της η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου, ζητώντας την άμεση και πλήρη αποζημίωση όσων υπέστησαν ζημιές.

Η ΚΠΚ αναφέρεται ιδιαίτερα στους πολίτες που είδαν τις περιουσίες και τον κόπο μιας ζωής να καταστρέφονται, καθώς και στους πυροσβέστες, στους εθελοντές και σε όλους όσοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Όπως αναφέρει, το κράτος οφείλει να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, αποκλεισμούς ή γραφειοκρατικά εμπόδια στην ουσιαστική στήριξη όλων των πληγέντων.

«Κανένας άνθρωπος που έχασε ή κινδύνευσε να χάσει το σπίτι, την περιουσία ή το εισόδημά του δεν πρέπει να αφεθεί μόνος απέναντι στις συνέπειες της καταστροφής», σημειώνει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΚΠΚ:

Η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου εκφράζει την αλληλεγγύη της σε όλους τους κατοίκους στην επαρχία Λάρνακας που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, σε όσους είδαν τις περιουσίες και τον κόπο μιας ζωής να καταστρέφονται, καθώς και στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η ΚΠΚ απαιτεί την άμεση, πλήρη και ουσιαστική αποζημίωση όλων των πληγέντων από το κράτος, χωρίς καθυστερήσεις, αποκλεισμούς και γραφειοκρατικά εμπόδια. Κανένας άνθρωπος που έχασε ή κινδύνευσε το σπίτι του, η περιουσία του ή το εισόδημά του δεν πρέπει να αφεθεί μόνος απέναντι στις συνέπειες αυτής της καταστροφής.

Σύμφωνα με παραδοχή του ίδιου του Υπουργού Άμυνας, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού προκλήθηκε κατά τη διάρκεια κοινής στρατιωτικής άσκησης της Εθνικής Φρουράς με «συμμαχικές» δυνάμεις. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη των κινδύνων που συνεπάγεται η ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της Κύπρου στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους.

Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς είναι ασήκωτες. Εν μέσω ακραίου καύσωνα και εξαιρετικά υψηλού κινδύνου πυρκαγιών, επέτρεψαν ασκήσεις που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για εγκληματική ανευθυνότητα, για την οποία δεν χωρούν ούτε δικαιολογίες ούτε υπεκφυγές. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λογοδοτήσουν.

Το περιστατικό είναι συνέπεια μιας πολιτικής που μετατρέπει την Κύπρο σε χώρο στρατιωτικών ασκήσεων, πολεμικών προετοιμασιών και εξυπηρέτησης των ανταγωνισμών των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κέντρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τους κινδύνους για τον λαό μας, επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και καθιστούν την πατρίδα μας ολοένα και περισσότερο μέρος επικίνδυνων γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι η συνεκπαίδευση διεξαγόταν τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ βρισκόταν στην Κύπρο και ήταν σε εξέλιξη νέα προσπάθεια για το Κυπριακό, στο επίκεντρο της οποίας τίθεται δήθεν το ζήτημα της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων από το νησί. Την ίδια ώρα, όμως, η κυπριακή κυβέρνηση εμβαθύνει τη στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμετέχει σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού.

Η αντίφαση είναι προφανής. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για μια Κύπρο απαλλαγμένη από ξένους στρατούς, ενώ ταυτόχρονα να διευρύνονται οι στρατιωτικές συνεργασίες με ξένες δυνάμεις. Η ασφάλεια του κυπριακού λαού δεν μπορεί να οικοδομηθεί ούτε πάνω στην τουρκική κατοχή ούτε πάνω στην πρόσδεση της Κύπρου στους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ ή οποιασδήποτε άλλης ιμπεριαλιστικής δύναμης.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη. Αγωνιζόμαστε για την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο, πρώτα και κύρια του τουρκικού κατοχικού στρατού, για τον τερματισμό κάθε ξένης στρατιωτικής παρουσίας και κάθε στρατιωτικής συνεργασίας.

Η προοπτική της ειρήνης και της πραγματικής ανεξαρτησίας δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε ξένες «εγγυήσεις», στρατιωτικές συμμαχίες και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Μπορεί να θεμελιωθεί μόνο στον κοινό αγώνα των εργαζομένων, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, ενάντια στην κατοχή, τον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό και τις πολιτικές που διαιωνίζουν τη διαίρεση.

Καμία εμπλοκή της Κύπρου στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς. Έξω όλοι οι ξένοι στρατοί από την Κύπρο. Για μια ακέραιη, ανεξάρτητη, ειρηνική πατρίδα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, ξένες βάσεις, ξένες στρατιωτικές εξαρτήσεις και κάθε μορφή ιμπεριαλιστικής κηδεμονίας.