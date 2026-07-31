Στις εξελίξεις στο Κυπριακό αναφέρθηκε η Πρόεδρος Βουλής σε συνάντηση με Πρέσβη Πορτογαλίας

Τη σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικού Εκπροσώπου της για την Κύπρο Ραφαέλε Φίτο, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου στη νέα Πρέσβη της Πορτογαλίας στην Κύπρο Carmen Silvestre, σημειώνοντας την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων προς επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η κ. Δημητρίου υπογράμμισε, εξάλλου, τη σημασία στήριξης από φίλες χώρες, όπως η Πορτογαλία.

Σε ανακοίνωση της Βουλής αναφέρεται περαιτέρω ότι κατά τη συνάντηση σημειώθηκαν οι σχέσεις φιλίας, που συνδέουν διαχρονικά την Κύπρο και την Πορτογαλία στη βάση κοινών αρχών και αξιών και εκφράστηκε η βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ των Κοινοβουλίων των δύο χωρών, σε όλα τα επίπεδα. Τονίστηκε, ακόμα, η σημασία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων, σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και υπογραμμίστηκε ο ρόλος των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας, για την περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας και των διμερών σχέσεων.

H κ. Silvestre εξέφρασε τη βούλησή της να συμβάλει ενεργά στην περαιτέρω προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Πορτογαλίας, ειδικά στο διμερές επίπεδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Κατά τη συνάντηση, η Πρέσβης της Πορτογαλίας αντάλλαξε περαιτέρω απόψεις με την Πρόεδρο της Βουλής για τον καίριο ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, όπως και για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη, περιλαμβανομένων της στεγαστικής κρίσης, της άμυνας, καθώς και των ελλείψεων στον τομέα της υγείας, προσθέτει η Βουλή στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ