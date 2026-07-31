Ανοδικά έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή, μηνιαία άνοδος 2,75%

Ανοδικά ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Παρασκευή, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 314,31 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 0,96%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 1,80%, ενώ σε μηνιαία κινήθηκε επίσης ανοδικά σε ποσοστό 2,75%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε την τελευταία ημέρα του Ιούλη ανοδικά στις 184,73 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 0,98%. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €275.724,87.

Μεικτή εικόνα παρουσίασαν οι επιμέρους δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς, με άνοδο 4,02% να καταγράφει η Εναλλακτική Αγορά κλείνοντας στις 2.142,38 μονάδες, πτώση 0,21% η Κύρια Αγορά, κλείνοντας στις 2.142,38 μονάδες, και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,99%, κλείνοντας στις 2.890,31, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παραμένει αμετάβλητος, κλείνοντας στις 1.762,01 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέκλυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €126.269,94 μονάδες (τιμή κλεισίματος €10,25 - άνοδος 0,29%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με €74.669,17 (τιμή κλεισίματος €1,385 - άνοδος 6,13%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €25.264,85 (τιμή κλεισίματος €6,1 - άνοδος 6,09%), της ΚΕΟ με €22.399,20 (τιμή κλεισίματος €3,36 - άνοδος 9,80%) και της Logicom με €10.086,48 (τιμή κλεισίματος €3,04 - άνοδος 0,66%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 118.

Πηγή: ΚΥΠΕ