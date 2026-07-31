Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ Λυμπιών και Κόσιης – Κακόβουλο εμπρησμό δείχνουν οι τρεις εστίες – Εκκενώθηκε προληπτικά φυλάκιο της ΕΦ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή μεταξύ Λυμπιών και Κόσιης, στην επαρχία Λάρνακας, μετά από μεγάλη επιχείρηση πυρόσβεσης με τη συμμετοχή επίγειων δυνάμεων και επτά πτητικών μέσων.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κακόβουλου εμπρησμού, καθώς εντοπίστηκαν τρεις εστίες φωτιάς κοντά στον δρόμο Κόσιης – Αθηένου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ανταποκρίθηκε προς υποστήριξη του Τμήματος Δασών που είχε την επιχειρησιακή ευθύνη της κατάσβεσης, στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 17 μέλη προσωπικού.

Παράλληλα, το Τμήμα Δασών συνέδραμε με δέκα πυροσβεστικά οχήματα, καδενοφόρο όχημα και γεωργικούς ελκυστήρες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Μεγάλη επιχείρηση με εναέρια μέσα

Καθοριστική ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων, καθώς συνολικά επτά αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε και το σχέδιο «ΙΚΑΡΟΣ».

Από τη φωτιά επηρεάστηκε έκταση περίπου 25 εκταρίων, η οποία αποτελούνταν από αποκαλάμες και άγρια βλάστηση.

Εξετάζεται κακόβουλος εμπρησμός

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή του δρόμου Κόσιης – Αθηένου εντοπίστηκαν τρεις διαφορετικές εστίες φωτιάς, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών.

Προληπτική εκκένωση φυλακίου της Εθνικής Φρουράς

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς, αποφασίστηκε προληπτικά η εκκένωση φυλακίου της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή.

Όπως αναφέρθηκε, δεν υπήρξε κίνδυνος για το προσωπικό και η διαδικασία πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας.