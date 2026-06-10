Από την ΕΔΥ στα Δικαστήρια: Μια διαθεσιμότητα απειλεί... τα υφυπουργεία

Για αμέλεια καθήκοντος κατηγορεί τον γενικό διευθυντή του, Νεόφυτο Παπαδόπουλο, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής. Μάλιστα, έχει κινήσει τις διαδικασίες για την έναρξη έρευνας εναντίον του, ενώ παράλληλα ζήτησε την απομάκρυνσή του από το υφυπουργείο, καταθέτοντας αίτημα στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Σε πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υφυπουργός ενημέρωσε για τις καταγγελίες εναντίον του κ. Παπαδόπουλου.

Η ένσταση στην ΕΔΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την έρευνα εναντίον του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ανέλαβε Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Το αίτημα για διαθεσιμότητα θα εξεταστεί από την ΕΔΥ αύριο Πέμπτη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δικηγόρος του κ. Παπαδόπουλου, Κρις Τριανταφυλλίδης, κατέθεσε ένσταση, ζητώντας την ακύρωση του αιτήματος διαθεσιμότητας, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Κουμής κατέχει παράνομα το αξίωμα του υφυπουργού, καθώς το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν προβλέπει τη σύσταση και ίδρυση υφυπουργείων.

Κληθείς χθες από τον «Π», ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι, σε περίπτωση που ο πελάτης του τεθεί αύριο σε διαθεσιμότητα, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης της ΕΔΥ, προτάσσοντας, μεταξύ άλλων, την αντισυνταγματικότητα της σύστασης των υφυπουργείων.

Αναστολές ποινικών διώξεων

Ο «Π» μέσα από διάφορα δημοσιεύματά του τα τελευταία δυο χρόνια, έχει αποκαλύψει υποθέσεις που εκκρεμούσαν ενώπιον της δικαιοσύνης, στις οποίες η Νομική Υπηρεσία, ως Κατηγορούσα Αρχή, δεν τις άφησε να τελεσιδικήσουν, επιλέγοντας να αναστείλει ποινικές διώξεις κατηγορουμένων που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παράνομη λειτουργία εστιατορίων και τουριστικών καταλυμάτων. Όπως αποκάλυψε ο «Π», η επιλογή αυτή συνδεόταν με την αποφυγή εξέτασης ζητημάτων που αφορούν τη συνταγματικότητα των υφυπουργείων, δεδομένου ότι οι καταγγελίες είχαν προέλθει από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Τέτοιες υποθέσεις χειρίστηκαν οι δικηγόροι Χρίστος Κληρίδης και Σάββας Ζαννούπας. Σε αγορεύσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων υποστήριξαν ότι οι πελάτες τους δεν θα έπρεπε να διωχθούν ποινικά, καθώς το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν νομιμοποιείται να ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, λόγω της αντισυνταγματικής ίδρυσης και λειτουργίας του. Κατόπιν αυτών των επιχειρημάτων, η Νομική Υπηρεσία προχώρησε στην αναστολή των ποινικών διώξεων των κατηγορουμένων χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους ενήργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι δεν μπορεί πολίτες που παραβιάζουν τη νομοθεσία να παραμένουν ατιμώρητοι, ενώ το ζήτημα δεν περιορίζεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, αλλά εγείρεται υπό το ίδιο πρίσμα και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα υπόλοιπα υφυπουργεία.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που η ΕΔΥ αποφασίσει αύριο τη διαθεσιμότητα του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτου Παπαδόπουλου, δεν θα υπάρχει πλέον τρόπος να αποκρυβεί κάτω από το χαλί ένα τόσο σοβαρό συνταγματικό ζήτημα.

Η γνωμάτευση στη Βουλή

Στο αρχείο της Βουλής βρίσκεται, εδώ και δύο χρόνια, κατατεθειμένη γνωμάτευση του νομικού Πόλυ Πολυβίου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ίδρυση και λειτουργία των υφυπουργείων έγινε κατά παράβαση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη γνωμάτευση είχε ζητήσει η ίδια η Βουλή, όταν τέθηκε ενώπιόν της προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την ίδρυση του –έκτου κατά σειρά– Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τη νομική θέση ότι τα υφυπουργεία ιδρύθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος, έχουν εκφράσει κατά καιρούς και άλλοι νομικοί ευρείας αναγνώρισης.

Έξι υφυπουργεία

Κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Αναστασιάδη (2018–2023) ιδρύθηκαν πέντε υφυπουργεία. Πρόκειται για τα Υφυπουργεία Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Ναυτιλίας, Πολιτισμού και Τουρισμού. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ακολουθώντας τα βήματα του πολιτικού του μέντορα, προχώρησε αργότερα στην ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το πρώτο υφυπουργείο που συστάθηκε ήταν το Υφυπουργείο Τουρισμού, με νόμο που ψήφισε η Βουλή το 2018 και ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2/1/2019. Ακολούθησε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο ιδρύθηκε την 1/3/2020.

Τα σχετικά νομοσχέδια για τη σύσταση των δύο αυτών υφυπουργείων έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία κατά την περίοδο που Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ήταν ο Κώστας Κληρίδης. Αντίστοιχα, τα νομοσχέδια για την ίδρυση των υπόλοιπων υφυπουργείων, καταρτίστηκαν και έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου επί θητείας του νυν Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη.

Πρόσθετους μισθούς €1,5 εκατ.

Με την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής στις 29/2/2024 του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο συνολικός αριθμός των νέων θέσεων κρατικών αξιωματούχων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια ανήλθε στις 12, με το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας να εκτιμάται περίπου στα €1,5 εκατ. Πρόκειται για έξι υφυπουργούς και έξι γενικούς διευθυντές υφυπουργείων.