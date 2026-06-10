ΙΣΟΤΗΤΑ: «Παραπλανήθηκε ο Πρόεδρος για το θέμα των ημεραργιών»

Βολές κατά του Αρχηγού Αστυνομίας εξαπολύει η συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, κατηγορώντας τον ότι παραπλάνησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με το επίμαχο θέμα των ημεραργιών των αστυνομικών. Σε επιστολή προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η συντεχνία υποστηρίζει ότι η απάντηση που διαβιβάστηκε στην EUROCOP περιέχει «διαστρεβλώσεις και παραποιήσεις της πραγματικότητας», ενώ αναφέρει ότι ο Πρόεδρος «χρησιμοποίησε παραπλανημένος και παρασυρμένος τα στοιχεία που του έδωσε ο νυν Αρχηγός Αστυνομίας».

Σύμφωνα με τη συντεχνία, η εικόνα που παρουσιάστηκε προς την ευρωπαϊκή οργάνωση των αστυνομικών δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα που αφορούν περίπου 1.400 μέλη της Αστυνομίας τα οποία εργάζονται με το σύστημα 12ωρων βαρδιών.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση που εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 οδήγησε σε σημαντική μείωση των ημερών ανάπαυσης των επηρεαζόμενων αστυνομικών. Όπως αναφέρει, οι αστυνομικοί αυτοί «δεν εργάζονται λιγότερες ώρες εργασίας ετησίως», ενώ από τις 37 συνολικά ημέρες ξεκούρασης που είχαν προηγουμένως, πλέον περιορίζονται σε περίπου 22.2 ημέρες, χάνοντας σχεδόν 15 ημέρες ανάπαυσης τον χρόνο.

Στην επιστολή αμφισβητείται επίσης ο ισχυρισμός ότι η αλλαγή συνέβαλε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας. Αντίθετα, η συντεχνία υποστηρίζει ότι «η μείωση των ημεραργιών συνεπάγεται λιγότερη ξεκούραση, περισσότερη κόπωση και επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των μελών της πρώτης γραμμής».

Ο κ. Λοϊζίδης ζητά από τον Πρόεδρο να αναλάβει πρωτοβουλία για επίλυση του ζητήματος, καλώντας τον να συγκαλέσει συνάντηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι μετά την 1η Ιουλίου λήγει η προθεσμία που του έχει δοθεί από την EUROCOP για να τοποθετηθεί γραπτώς επί του περιεχομένου της επιστολής που απέστειλε η Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως αναφέρει, η ευρωπαϊκή οργάνωση των αστυνομικών θα ενημερωθεί για «τα διαστρεβλωμένα στοιχεία» που, κατά τον ίδιο, περιλήφθηκαν στην επιστολή, καθώς και για τις επιπτώσεις που θεωρεί ότι είχε η μείωση των ημερών ανάπαυσης στην επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας και στην ασφάλεια της χώρα.

Ο κ Λοϊζίδης προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, η συντεχνία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες ενώπιον της Βουλής και των πολιτικών κομμάτων.

«Ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κρίνει όλους, είτε διορισμένους είτε εκλεγμένους», αναφέρει καταληκτικά στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η επιστολή της συντεχνίας





