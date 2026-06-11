56 παραλίες της Κύπρου βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία

Συνολικά 56 παραλίες και 2 μαρίνες, από σύνολο 123 περιοχών νερών κολύμβησης στην Κύπρο, βραβεύθηκαν την Πέμπτη με τη Γαλάζια Σημαία, με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, να αναφέρει πως η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων.

Σε χαιρετισμό της στην παγκύπρια τελετή απονομής της Γαλάζιας Σημαίας για το 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Νάπα, η Υπουργός είπε πως «από γενιά σε γενιά, οι παραλίες της Κύπρου αποτελούν μέρος των αναμνήσεών, της καθημερινότητάς και της εικόνας που μεταφέρουμε για τον τόπο μας σε κάθε επισκέπτη".

"Πίσω, όμως από αυτή τη διαχρονική εικόνα και ομορφιά της θάλασσας της Κύπρου, βρίσκεται και ένας σημαντικός παράγοντας, η ποιότητα των νερών κολύμβησης. Παράγοντας που έχει καταστήσει την Κύπρο σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας», πρόσθεσε.

Ανέφερε «η σημασία της σημερινής τελετής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Κύπρος κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης στις τρεις τελευταίες αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια διάκριση που δεν ανήκει σε έναν φορέα ή σε μία υπηρεσία, αλλά είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας διαφορετικών αρχών και υπηρεσιών, αλλά και μιας σταθερής προσήλωσης στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας», επεσήμανε.

Με βάση αυτή τη σημαντική παρακαταθήκη, σημείωσε, «αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το έτος 2025, αισιοδοξώντας ότι η Κύπρος θα διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης».

Όπως είπε η κ. Παναγιώτου «η Γαλάζια Σημαία αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διεθνή σύμβολα ποιότητας για παραλίες και μαρίνες και απονέμεται μόνο σε χώρους που πληρούν αυστηρά περιβαλλοντικά και λειτουργικά κριτήρια. Ο θεσμός αυτός δεν επιβραβεύει μόνο την καθαρότητα και την οργάνωση των ακτών και δεν πιστοποιεί μόνο την ποιότητα των νερών» είπε.

Ο θεσμός, συνέχισε, «αναγνωρίζει μια συνολική κουλτούρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας, οργάνωσης και υπεύθυνης λειτουργίας των παράκτιων περιοχών. Αναδεικνύει, παράλληλα, τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας των λουομένων, της σωστής ενημέρωσης των επισκεπτών και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών».

Η απονομή της Γαλάζιας Σημαίας, είπε η Υπουργός Γεωργίας «προϋποθέτει 'εξαιρετική' ποιότητα νερών κολύμβησης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και συμμόρφωση με 33 αυστηρά κριτήρια για τις παραλίες και 38 για τις μαρίνες, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την οργάνωση των χώρων, την παροχή υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος».

Για το 2026, σημείωσε η Δρ. Παναγιώτου «στην Κύπρο βραβεύονται με Γαλάζια Σημαία 56 παραλίες και 2 μαρίνες, από σύνολο 123 περιοχών νερών κολύμβησης. Η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων», ανέφερε.

Είπε ακόμα πως «η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των νερών κολύμβησης είναι αποτέλεσμα συνεχούς παρακολούθησης και συνεργασίας πολλών αρμόδιων φορέων. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους, τη CYMEPA και τις Τοπικές Αρχές, διασφαλίζει τη συστηματική παρακολούθηση των νερών και την τήρηση των υψηλών προτύπων που απαιτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε.

Όπως είπε η Υπουργός «σήμερα αναγνωρίζουμε επίσης το έργο όλων όσοι συμβάλλουν καθημερινά, ώστε η Κύπρος να διατηρεί τα υψηλά πρότυπα που απαιτεί ο θεσμός της Γαλάζιας Σημαίας παραμένοντας σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Και είναι κάτι που παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα, με όφελος για τους πολίτες, το φυσικό περιβάλλον, για τον τουρισμό και την οικονομία του τόπου μας».

Για εκατομμύρια επισκέπτες, επεσήμανε, «η Γαλάζια Σημαία αποτελεί μια αξιόπιστη ένδειξη ποιότητας. Για τις τοπικές αρχές, αποτελεί επιβεβαίωση ότι οι προσπάθειες για σωστή διαχείριση και αναβάθμιση των ακτών αποδίδουν» είπε και πρόσθεσε πως «για όλους εμάς, οι θάλασσες της Κύπρου είναι ευθύνη απέναντι στον τόπο μας, στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στις επόμενες γενιές».

Η Υπουργός εξέφρασε «θερμές ευχαριστίες προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα μέλη του Εθνικού Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας, τη CYMEPA και τις Τοπικές Αρχές για τη σημαντική συμβολή και συνεργασία τους. Η προσφορά τους είναι ουσιαστική για την προστασία των θαλασσών μας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών» είπε.

Ταυτόχρονα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «συνεχίζοντας με την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία, θα διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο ποιότητας που έχει κατακτήσει η χώρα μας και θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε στις επόμενες γενιές θάλασσες καθαρές, ασφαλείς και αντάξιες της φήμης που συνοδεύει διαχρονικά την Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ