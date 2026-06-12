Μπαράζ καταγγελιών από την Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης - Πάνω από 270 καταγγελίες και έξι συλλήψεις

Στη σύλληψη έξι προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως μεταξύ άλλων, μη παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου, μέθης και πρόκλησης ανησυχίας και τροχαίων αδικημάτων.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 455 οχήματα και ελέγχθηκαν 599 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν 271 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 89 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Συνολικά έγιναν 90 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίος έξι οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί.

Διενεργήθηκαν επίσης τέσσερις έλεγχοι ναρκοτέστ με μία θετική ένδειξη.

Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 71 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν εφτά καταγγελίες.