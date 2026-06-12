Πόσο ασφαλής είναι η Κύπρος το 2026; Η μεγάλη πτώση στον παγκόσμιο δείκτη ειρήνης και οι χώρες που ξεχωρίζουν

Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια ειρήνη συνεχίζει να υποχωρεί, ορισμένες χώρες εξακολουθούν να αποτελούν παραδείγματα σταθερότητας και ασφάλειας. Σύμφωνα με τον Global Peace Index 2026, η παγκόσμια κατάσταση επιδεινώθηκε για 12η συνεχόμενη χρονιά, με 99 χώρες να καταγράφουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο δείκτης, που καταρτίζεται από το Institute for Economics & Peace, αξιολογεί 163 χώρες βάσει 23 διαφορετικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες, οι συγκρούσεις, τα ποσοστά εγκληματικότητας, οι ανθρωποκτονίες και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της, καταλαμβάνοντας την 53η θέση παγκοσμίως με σκορ 1.828, ανεβαίνοντας δύο θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως σημειώνει ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του οργανισμού, Στιβ Κιλέλια, παρότι καταγράφηκε σημαντική επιδείνωση διεθνώς, οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες.

Οι χώρες που διακρίνονται για την ασφάλειά τους συνδυάζουν συνήθως χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τους γείτονές τους και υψηλή ποιότητα ζωής.

Η Ισλανδία παραμένει στην κορυφή

Στην πρώτη θέση για 19η συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται η Ισλανδία, η οποία διατηρεί τον τίτλο της ασφαλέστερης χώρας του κόσμου από το 2008.

Το 2026 κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση κατά 2%, κυρίως λόγω της μείωσης των βίαιων διαδηλώσεων. Παράλληλα, εξακολουθεί να παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας, περιορισμένη στρατιωτικοποίηση και ελάχιστες κοινωνικές εντάσεις.

Οι κάτοικοι αποδίδουν την επιτυχία αυτή στις ισχυρές τοπικές κοινότητες, στην κοινωνική συνοχή, στην ισότητα των φύλων, στις ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και στη μεγάλη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με πέρυσι και αναδείχθηκε η ασφαλέστερη χώρα της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού.

Η γεωγραφική της απομόνωση θεωρείται σημαντικός παράγοντας, καθώς την κρατά μακριά από πολλές διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις. Παράλληλα, οι πολίτες κάνουν λόγο για μια κοινωνία με χαλαρούς ρυθμούς ζωής, αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων και αυστηρούς κανόνες σχετικά με την οπλοκατοχή.

Στην τρίτη θέση συναντά κανείς την Ελβετία, η οποία ανέβηκε από την πέμπτη θέση το 2025.

Η χώρα διακρίνεται για τα χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και τη μακροχρόνια πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια καθημερινότητα βασισμένη στην εμπιστοσύνη, στην τήρηση των κανόνων και στην αναζήτηση συμβιβασμών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών και γλωσσικών κοινοτήτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κουλτούρας εμπιστοσύνης αποτελούν περιστατικά όπου χαμένα πορτοφόλια και πιστωτικές κάρτες επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους χωρίς να λείπει τίποτα.

Σλοβενία και Ιρλανδία συμπληρώνουν την πεντάδα

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Σλοβενία, η οποία εισήλθε για πρώτη φορά στην πρώτη πεντάδα του δείκτ

Η χώρα ξεχωρίζει για τις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τη στενή σχέση των κατοίκων με τη φύση. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, το σκι και οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινότητας, ενώ η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ιρλανδία, η οποία συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία χάρη στα χαμηλά επίπεδα βίας και τη μικρή συμμετοχή της σε διεθνείς συγκρούσεις.

Οι κάτοικοι αποδίδουν το αίσθημα ασφάλειας στην ιστορική εμπειρία της χώρας, η οποία, όπως λένε, έχει καλλιεργήσει την ανοχή, τη φιλοξενία και την κατανόηση απέναντι στους άλλους.

Παράλληλα, η παραδοσιακή πολιτική ουδετερότητας της Ιρλανδίας σε διεθνείς στρατιωτικές συμμαχίες συμβάλλει στη διατήρηση ενός κλίματος σταθερότητας.

Παρότι ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιος, οι πέντε αυτές χώρες εξακολουθούν να αποτελούν παραδείγματα κοινωνιών όπου η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η σταθερότητα και η ποιότητα ζωής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Πού βρίσκεται η Κύπρος

Η Κύπρος βρίσκεται στην 80ή θέση του Global Peace Index 2026, σημειώνοντας αισθητή επιδείνωση σε σύγκριση με το 2025. Με σκορ 1.967, η χώρα υποχώρησε κατά εννέα θέσεις, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής και άλλων περιοχών με αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, η πτώση της Κύπρου αντανακλά τις προκλήσεις που καταγράφονται σε επιμέρους δείκτες ασφάλειας και ειρήνης. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελλάδα, αντίθετα, βελτίωσε τη θέση της κατά δύο θέσεις, καταλαμβάνοντας την 53η θέση παγκοσμίως, γεγονός που διευρύνει τη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών στη φετινή αξιολόγηση.

Με πληροφορίες από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ