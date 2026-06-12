Διαψεύδει τα περί πρόωρης αφυπηρέτησης ο Γενικός Εισαγγελέας: «Ουδέποτε υπήρξε τέτοια πρόθεση»

«Ουδέποτε υπήρξε σκέψη ή πρόθεση για παραίτηση», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, στον απόηχο δημοσιεύματος που αφορούσε πληροφορίες για πρόωρη αφυπηρέτησή του.

Απαντώντας σε ερώτηση του politis.com.cy κατά πόσον προτίθεται να αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Σαββίδης ήταν κατηγορηματικός, διαψεύδοντας σχετικά σενάρια.

Η δήλωσή του έρχεται μετά από δημοσίευμα του OMEGAlive που έκανε λόγο για ενδεχόμενη πρόωρη αφυπηρέτησή του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που φέρεται να εξετάζονται σε επίπεδο κρατικών αξιωματούχων. Στο ίδιο δημοσίευμα γινόταν αναφορά και σε σενάρια που θέλουν τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, ως διάδοχο του κ. Σαββίδη.