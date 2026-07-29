Θεατρική παράσταση «Μικροί Φαρισαίοι» του Δημήτρη Ψαθά στο Νέο Χωρίο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στον προαύλιο χώρο του τοπικού γραφείου του δημοτικού διαμερίσματος Νέου Χωριού η θεατρική παράσταση «Μικροί Φαρισαίοι» του Δημήτρη Ψαθά, που παρουσίασε το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας, σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Αθανασίου Τάκη.

Οι θεατές απόλαυσαν μια ξεκαρδιστική σατιρική κωμωδία, γεμάτη χιούμορ, εύστοχα κοινωνικά μηνύματα και εξαιρετικές ερμηνείες από τους συντελεστές της παράστασης, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και μια όμορφη πολιτιστική βραδιά.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας για την εξαιρετική παρουσίαση, καθώς και προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό και ενισχύουν την πολιτιστική ζωή των δημοτικών διαμερισμάτων, προσφέροντας ποιοτικές εμπειρίες στους δημότες και τους επισκέπτες.