Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Με 40άρια θα τη βγάλουμε και τις επόμενες ημέρες - Κίτρινη προειδοποίηση το απόγευμα
| Κύπρος

Με 40άρια θα τη βγάλουμε και τις επόμενες ημέρες - Κίτρινη προειδοποίηση το απόγευμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι και το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να διατηρείται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση από τις 14:00 έως τις 16:30.

Με υψηλές θερμοκρασίες και αίθριο καιρό συνεχίζεται το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από εποχική χαμηλή πίεση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει σήμερα τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ οι θερμές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, με τον υδράργυρο να παραμένει πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 14:00 μέχρι τις 16:30.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα, κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά τοπικά μέτριοι 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

Tags

ΚΑΙΡΟΣΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚΑΛΟΚΑΙΡΙΚΑΥΣΩΝΑΣΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα