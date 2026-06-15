Γιώργος Χατζηγεωργίου: Παραμένει επικεφαλής της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΔΗΣΥ

Τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου στη θέση του Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του Δημοκρατικού Συναγερμού ανακοίνωσε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, κάνοντας λόγο για έναν πολύτιμο συνεργάτη που συνέβαλε στην πρόσφατη εκλογική επιτυχία της παράταξης.

Σε δήλωσή της, η κα Δημητρίου ευχαρίστησε τον κ. Χατζηγεωργίου για τη συνεισφορά του, σημειώνοντας ότι η επόμενη ημέρα βρίσκει την παράταξη να συνεχίζει την κοινή της πορεία με στόχο την αντιμετώπιση των διεθνών και ευρωπαϊκών προκλήσεων.

Όπως ανέφερε, ο νέος Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων γνωρίζει σε βάθος τα ευρωπαϊκά ζητήματα και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της παρουσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και της Κύπρου στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε επίσης στη Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη, συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, η οποία θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων. Στο σχήμα παραμένει και ο Χριστόδουλος Ιωάννου, συνεργάτης του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα στις Βρυξέλλες.

Η κα Δημητρίου χαρακτήρισε την ομάδα ισχυρή και εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με την ίδια αφοσίωση και αποτελεσματικότητα για την προώθηση των στόχων της παράταξης και της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Χατζηγεωργίου ευχαρίστησε την πρόεδρο του κόμματος για την εμπιστοσύνη που του δείχνει, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια είχε την τιμή να χειρίζεται τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις του ΔΗΣΥ.

Όπως ανέφερε, η παρουσία της παράταξης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων της Κύπρου, καθώς διασφαλίζει τη στήριξη της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας της Ευρώπης σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι η ισχυρή σχέση του ΔΗΣΥ με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και συνεχούς παρουσίας στα διεθνή φόρα, προσθέτοντας ότι η ομάδα θα συνεχίσει το έργο της με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και δυναμισμό.