Η ΕΤΑΠ Πάφου στην ημερίδα για το Απόθεμα Βιόσφαιρας των κοιλάδων Ξερού και Διαρίζου

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα για το προτεινόμενο Απόθεμα Βιόσφαιρας των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2026 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και τουριστικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι των κοινοτήτων της υποψήφιας προς ένταξη περιοχής.

Εκ μέρους της ΕΤΑΠ Πάφου, ο Λειτουργός της Εταιρείας κ. Λουκάς Νικηφόρου παρουσίασε τον ρόλο και τις δράσεις της ΕΤΑΠ στον τουρισμό της επαρχίας, καθώς και τις προοπτικές που δημιουργούνται από την πιθανή ένταξη της περιοχής στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO.

Τονίστηκε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής, να προωθήσει τον βιώσιμο και θεματικό τουρισμό, να αναδείξει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και να στηρίξει τις τοπικές κοινότητες, τα προϊόντα και την επιχειρηματικότητα.

Η ΕΤΑΠ Πάφου δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην προβολή και τουριστική ανάδειξη του Αποθέματος Βιόσφαιρας, μέσα από στοχευμένες δράσεις, θεματικές διαδρομές και αυθεντικές εμπειρίες, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ταυτότητα της περιοχής.