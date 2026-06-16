Απαντά η Κυβέρνηση στις αιχμές της ΠΑΣΥΔΥ: «Οι αποφάσεις για διαθεσιμότητα είναι τεκμηριωμένες»

Απάντηση στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από την ΠΑΣΥΔΥ αναφορικά με τη διαθεσιμότητα του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτου Παπαδόπουλου, έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» του Κρατικού Ραδιοφώνου.

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Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, με κάθε σεβασμό προς την ΠΑΣΥΔΥ, θα ήταν καλό στις δημόσιες τοποθετήσεις να «αποφεύγονται αυθαίρετα συμπεράσματα». Υποστήριξε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πάντοτε τεκμηριωμένες και σημείωσε πως η ΠΑΣΥΔΥ γνωρίζει πολύ καλά ότι η κυβέρνηση ενεργεί με αντικειμενικότητα σε τέτοια ζητήματα.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του κ. Παπαδόπουλου, επισήμανε ότι η απόφαση για τη διαθεσιμότητά του έχει ληφθεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και είναι τεκμηριωμένη. Πρόσθεσε ότι, μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου διαθεσιμότητας, τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή θα ασκούνται από άλλο πρόσωπο.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές περί αντισυνταγματικότητας των υφυπουργείων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν είναι ο αρμόδιος να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα υφυπουργεία, όπως έχουν συσταθεί και λειτουργούν σήμερα, είναι πολιτικά απαραίτητα, χρήσιμα και σημαντικά για τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου έρχονται στον απόηχο δημοσιεύματος που έθετε ζήτημα διαφορετικής αντιμετώπισης περιπτώσεων γενικών διευθυντών υφυπουργείων οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικό ή πειθαρχικό έλεγχο.

Στο δημοσίευμα γινόταν αναφορά στον γενικό διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Γιάννη Νικολαΐδη, ο οποίος ελέγχεται ποινικά για την υπόθεση των αερόσακων Takata υπό την προηγούμενη ιδιότητά του ως διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς και στον γενικό διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου, για τον οποίο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Στρατής Ματθαίου, υπάρχουν καταγγελίες που εκκρεμούν προς εξέταση.

Ο κ. Ματθαίου είχε εκφράσει προβληματισμό για την ευκολία με την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι ρόλοι πολιτικής ηγεσίας και ανώτερων δημόσιων λειτουργών πρέπει να παραμένουν διακριτοί.