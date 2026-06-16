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Πυρπόλησαν μοτοσικλέτα μέσα σε γήπεδο - Ψάχνουν τον ιδιοκτήτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και κατέστρεψε ολοσχερώς τη μοτοσικλέτα — Οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν κακόβουλη ενέργεια, ενώ διερευνάται σε ποιον ανήκει

Εμπρησμός μοτοσυκλέτας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Ακάκι.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, 15 λεπτά μετά τα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά σε μοτοσικλέτα που βρισκόταν εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, στο Ακάκι.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και μέλη της Πυροσβεστικής για κατάσβεση της φωτιάς.

Από την φωτιά η μοτοσυκλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν στην σκηνή φαίνεται η φωτιά να τέθηκε κακόβουλα.

Η σκηνή παρέμεινε υπό φρούρηση και σήμερα το πρωί θα γίνουν εξετάσεις από Αστυνομία και Πυροσβεστική για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.

Τα στοιχεία ιδιοκτησίας της μοτοσυκλέτας διερευνώνται.

Το ΤΑΕ Μόρφου διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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