Διαδοχικές εκκενώσεις σε νότιο Ρέθυμνο λόγω αναζωπυρώσεων, πυρκαγιές σε Βοιωτία-Αττική

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής για την περιοχή Κεραμές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Κρήτης, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς το χωριό Κισσόε Κάμπου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η νέα ειδοποίηση προστίθεται στη σειρά προειδοποιητικών μηνυμάτων που έχουν σταλεί τις τελευταίες ώρες, καθώς οι αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Νωρίτερα, μέσω του 112 είχε ζητηθεί η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια, ενώ ακολούθησε νέο μήνυμα για την περιοχή του Δρυμίσκου, με οδηγία απομάκρυνσης προς το Σπήλι.

Οι συνεχείς ειδοποιήσεις αποτυπώνουν τη δυναμική εξέλιξη της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, όπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, δίνοντας μάχη με τις αναζωπυρώσεις που εκδηλώνονται σε διάφορα σημεία του μετώπου.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να απομακρύνονται άμεσα από τις περιοχές για τις οποίες εκδίδονται προειδοποιητικά μηνύματα, διευκολύνοντας παράλληλα το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στην κατάσβεση.

Νωρίτερα, 120 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης σε ασφαλές σημείο από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, τα 120 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και αποβιβάστηκαν στην περιοχή της Λιβαδόστρατας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πέντε ιδιωτικών σκαφών, ενός ρυμουλκού και πλοιαρίου του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.

Στις ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών συνέδραμαν το Λιμενικό, η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο τοπικός Δήμος.

Εξάλλου, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Προσήλι και Πόρτο Γερμενό, καλώντας τους να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα, λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προσήλι και Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί άλλα δύο μηνύματα μέσω του 112 και συγκεκριμένα στις 9:37 εστάλη μήνυμα για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλι και στις 14:07 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομποτίου Άρτας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου.

Από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από χωματερή στη θέση Αγία Παρασκευή.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή του Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω στην Αττική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.29 σε δασική έκταση στις παρυφές του Ποικίλου Όρους στην περιοχή του Ασπροπύργου και κατευθύνεται νότια. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη 6 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης, Περιστερίου. Συνολικά έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 16:03 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16:22 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αφαία Χαιδαρίου και στο Άνω Δάσος Χαιδαρίου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ