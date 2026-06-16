Μιχάλης Βορκάς: «Δεν αποκλείεται αυτεπάγγελτη πειθαρχική έρευνα για δικηγόρους στο πόρισμα Κράτος Μαφία» - Ζητά ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

«Συγκλονιστικά» είναι τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα για την υπόθεση που σχετίζεται με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ισχύει πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σε δηλώσεις του στο Πρακτορείο, ο κ. Βορκάς ανέφερε ότι η έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς περιλαμβάνει αναφορές σε πρώην και νυν αξιωματούχους, δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και θεσμικά πρόσωπα, αποδίδοντας ενδεχόμενες σοβαρές ποινικές ευθύνες, χωρίς όμως αυτές να αποτελούν διαπιστωμένα αδικήματα.

«Το τεκμήριο της αθωότητας παραμένει για όλους»

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από την έκθεση πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, σημειώνοντας ότι «το τεκμήριο της αθωότητας παραμένει για όλους».

Όπως είπε, «τα όσα αναφέρονται στην έκθεση δεν σημαίνουν ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα», για να προσθέσει ότι μόνο οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προχωρήσουν σε αξιολόγηση και ενδεχόμενη διερεύνηση.

«Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα. Η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται μπροστά και πάλι από σοβαρότατα ζητήματα, τα οποία φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν σημαίνουν ταυτόχρονα ότι είναι θέματα τα οποία αφορούν αδικήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί. Το τεκμήριο της αθωότητας παραμένει για όλους», είπε.

Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

Ο κ. Βορκάς σημείωσε ότι η Νομική Υπηρεσία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για να εξετάσει το πόρισμα και να αποφασίσει για τυχόν ποινικές ανακρίσεις, ωστόσο, έθεσε και ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας της διαδικασίας.

Όπως είπε, η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, κάτι που -όπως είπε- θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα διασφάλιζε την αμεροληψία της έρευνας.

«Η ποινική δικονομία δίδει το δικαίωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο σε κάποιες περιπτώσεις να διορίζει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, με σκοπό τη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της όποιας έρευνας. Συνεπώς, η επικρατούσα άποψη υπό τις περιστάσεις θα είναι αυτό να προχωρήσει να γίνει από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου για να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία στην κυπριακή κοινωνία ότι εκείνα τα οποία θα επακολουθήσουν του πορίσματος δεν θα διαλαμβάνονται από το πνεύμα της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας όπως έχω προαναφέρει», ανέφερε.

Δεν αποκλείεται αυτεπάγγελτη πειθαρχική διερεύνηση

Αναφερόμενος στις πτυχές που αφορούν δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε ότι τα αρμόδια όργανα θα μελετήσουν το πόρισμα «ενδελεχώς», χωρίς να αποκλείεται αυτεπάγγελτη πειθαρχική διερεύνηση.

Παράλληλα, είπε ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ποινική διερεύνηση, χωρίς να παραγνωρίζονται τα πειθαρχικά ζητήματα.

Σύμφωνα με Πρόεδρο του ΠΔΣ «δεν αποκλείεται να υπάρξει και αυτεπάγγελτη εξέταση του ζητήματος», για να συμπληρώσει ότι «στο παρόν στάδιο εκείνο που προέχει είναι οι ενέργειες από πλευράς ποινικής διερεύνησης, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μας απασχολούν και τα ζητήματα πειθαρχικής φύσεως».

Αξιολόγηση βάσει υλικού και θεσμικών διαδικασιών

Ερωτηθείς για το πώς προστατεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού προς το δικηγορικό επάγγελμα σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται γενίκευση για το σύνολο του κλάδου.

Όπως ανέφερε, «δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικηγόροι ενεργούν κατά τρόπο ο οποίος πιθανόν να εμπίπτει στα πλαίσια διάπραξης ποινικού αδικήματος ή πειθαρχικού παραπτώματος», σημειώνοντας ότι τέτοια ζητήματα εμφανίζονται κατά καιρούς σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και απασχολούν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έχουν υπάρξει περιπτώσεις δικηγόρων που διαγράφηκαν από το μητρώο, έπειτα από εξέταση των υποθέσεών τους.

«Εκείνο που έχει σημασία», σημείωσε, «είναι ότι δεν μπορεί να αποδώσουμε σε κανέναν τη διάπραξη οποιουδήποτε πειθαρχικού παραπτώματος πριν δοθεί η ευκαιρία να ακουστεί και να κριθεί».

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε πειθαρχικές διερευνήσεις, εφόσον τεθεί ενώπιόν του σχετικό υλικό, το οποίο θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση.

«Ανάλογα με το υλικό που θα έχουμε ενώπιόν μας θα αποφασίζουμε αν θα ξεκινήσει πειθαρχική διερεύνηση, είτε άμεσα είτε και σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα τυχόν ποινικής έρευνας», είπε.

Από 6 έως 12 μήνες η ολοκλήρωση μιας πειθαρχικής

Σε ερώτηση κατά πόσο οι πειθαρχικές διαδικασίες ενεργοποιούνται άμεσα ή απαιτούν χρόνο, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται ανάλογα με τα δεδομένα της και την πορεία της έρευνας.

Όπως σημείωσε, μια πειθαρχική υπόθεση ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ολοκληρώνεται συνήθως σε χρονικό διάστημα από έξι μήνες έως ένα έτος.

ΚΥΠΕ