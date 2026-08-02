Στους βασικούς στόχους του νέου διοικητικού συμβουλίου, αναφέρεται ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) Ανδρέας Σπυρίδης σε συνέντευξή του στον «Π». Με αφορμή την εκλογή του, σταχυολογεί τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει υλοποιήσει ο CFA Society Cyprus για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Πολιτεία και τις εποπτικές Αρχές και απαντά στο ερώτημα πώς μπορεί να θωρακιστεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο χρηματοοικονομικό σύστημα. «Σκοπός μας», «είναι να εκδημοκρατίσουμε τη χρηματοοικονομική γνώση», υποστηρίζει, ώστε ο πολίτης να μπορεί να λαμβάνει πιο ενημερωμένες αποφάσεις για την αποταμίευση, την επένδυση και τη συνταξιοδότησή του. Παράλληλα, καταγράφει τις βασικές προκλήσεις για τους νέους αναλυτές στο σημερινό...
Νέος πρόεδρος CFA Society Cyprus στον «Π»: Χρηματοοικονομική γνώση για όλους, όχι μόνο για τους ειδικούς
Με αφορμή την εκλογή του, σταχυολογεί τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει υλοποιήσει ο CFA Society Cyprus για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Πολιτεία και τις εποπτικές Αρχές και απαντά στο ερώτημα πώς μπορεί να θωρακιστεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο χρηματοοικονομικό σύστημα
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