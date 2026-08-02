Νέος πρόεδρος CFA Society Cyprus στον «Π»: Χρηματοοικονομική γνώση για όλους, όχι μόνο για τους ειδικούς

Στους βασικούς στόχους του νέου διοικητικού συμβουλίου, αναφέρεται ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) Ανδρέας Σπυρίδης σε συνέντευξή του στον «Π». Με αφορμή την εκλογή του, σταχυολογεί τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει υλοποιήσει ο CFA Society Cyprus για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Πολιτεία και τις εποπτικές Αρχές και απαντά στο ερώτημα πώς μπορεί να θωρακιστεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο χρηματοοικονομικό σύστημα. «Σκοπός μας», «είναι να εκδημοκρατίσουμε τη χρηματοοικονομική γνώση», υποστηρίζει, ώστε ο πολίτης να μπορεί να λαμβάνει πιο ενημερωμένες αποφάσεις για την αποταμίευση, την επένδυση και τη συνταξιοδότησή του. Παράλληλα, καταγράφει τις βασικές προκλήσεις για τους νέους αναλυτές στο σημερινό...